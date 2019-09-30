Araştırma: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklanandan düşük

Federal Aile Bakanlığı tarafından desteklenen Alman Entegrasyon ve Mülteci Araştırmaları Merkezi'ne (DeZIM) bağlı DeZIM Enstitüsü Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye'de Türk yetkililerin pek çok kez açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de dahil olmak üzere birçok organizasyonun kayıtlarına da girdiği gibi 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı yaşamıyor.

Alman DeZIM Enstitüsü'nün araştırmasında Türkiye'de 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında Suriyeli sığınmacının bulunmasının "gerçekçi" olduğu belirtildi. Araştırmanın Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve bilimsel veriler baz alınarak hazırlandığı ifade edildi.

Türkiye'de bulunan sığınmacıların sayısının hesaplanma yöntemlerinde zayıflıklar olduğu belirtilen araştırmaya göre uzun zamandır tutarlı bir kontrol ve ikamet kaydı süreci bulunmuyor.

Araştırma Suriye'ye dönen veya Avrupa'ya gidenlerin sistemden çıkarılmadığını, ayrıca yüzde 8-12 civarında Suriyelinin ilk kayıt yaptırdığı şehirden ayrıldığını ve başka bir şehirde başka bir isimle yeni bir kayıt yaptırdığını ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 19 Eylül'de yaptığı açıklamada Türkiye’de geçici koruma statüsüyle 3 milyon 600 bin Suriyelinin yaşadığını, şimdiye kadar 354 bininin geri dörüş yaptığını açıklamıştı.

"Kapıları açarız" açıklaması

AB ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen sığınmacılar Türkiye'ye iade edilebiliyor. Geri gönderilen her Suriyeli'nin yerine de yasal yollarla bir Suriyeli kabul ediliyor. Avrupa Birliği bunun karşılığında Türkiye'deki sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılmak üzere para yardımı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmazsa sığınmacıları Avrupa'ya gönderebileceklerini söylemiş ve AB'yi söz verdiği yardımları yapmadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Ancak AB Komisyonu sözcülerinden Natasha Bertraud, Türkiye'deki Suriyelilere yardım için taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali kaynağın 5 milyar 600 milyon euroluk bölümünün tahsis edildiğini ve geriye kalan kısmın da kısa süre içerisinde aktarılacağını belirtmişti.

dpa/SSB, HT

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