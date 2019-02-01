Araştırma: Türkiye'de halkın en büyük sorunu ekonomi

Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması'nın (TSSEA) 2019 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de halk ülkenin en önemli sorunu olarak terör ve ekonomiyi görüyor.

"Türkiye'nin şu an en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 19,8'i terör, yüzde 18,1'i hayat pahalılığı, yüzde 16,8'i işsizlik, yüzde 10,5'i FETÖ, yüzde 6,7'si ise ekonomik durgunluk yanıtını verdi. Verilen yanıtlar içinde ekonomik konular toplamının yüzde 41,6'yı bulduğu görüldü.

Ekonomiyle ilgili konuları Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görenlerin yüzdesi 2018'de 51,1'i buluyordu. Bu oran 2017'deyse yüzde 30,2'ydi.

En fazla TSK'ya, en az medyaya güveniliyor

Toplam 26 ilin kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle 25 Kasım–13 Aralık 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de en fazla güvenilen kurum Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK). Ankete katılanların yüzde 60,6'sı TSK hakkında olumlu yanıt verdi. İkinci sırada yüzde 59,8 ile Jandarma yer aldı. Polise güven yüzde 56,9 olurken Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 49,8 oldu.

En az güvenilen kurum ise bu yıl da değişmeyerek yüzde 35,2 ile medya oldu.

Araştırmaya göre, yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı 2018 yılında yüzde 30,8'ken, 2019'da 38,7 oldu.

AKP'nin oyu yüzde 40 çıktı

Araştırma kapsamında, katılımcılara "Türkiye'de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Yüzde 10,4 oranındaki kararsızların oylarının dağıtılmasının ardından AKP'nin yüzde 40,2, CHP'nin yüzde 33, HDP'nin yüzde 9,2, MHP'nin yüzde 8,3, İYİ Parti'nin ise yüzde 8,1 oy aldığı görüldü.

DW/CÖ,BK

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