Araştırma: Suriyeli çocuklar geri dönmek istemiyor

Çocuk hakları örgütü Save The Children tarafındanSuriyeli çocuklarhakkında yapılan bir araştırma, Suriyeli çocukların gelecek tahayyülüne ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Suriye'den kaçmak zorunda kalan her üç çocuktan biri Suriye dışındaki bir ülkede yaşamak istiyor. "Suriye dışında her yerde (Anywhere but Syria)" adlı araştırmada yaşları 13 ile 17 arasında değişen; Suriye, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Hollanda'da yaşayan bin 700 Suriyeli çocuğa görüşleri soruldu; ardından da aileleri ve danışmanları ile görüşmeler yapıldı. Çocukların yüzde 80'i, iki yıl içinde Suriye'den başka bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.

Buna karşın görüşlerine başvurulan Türkiye'deki çocuklardan sadece yüzde 3'ü, Ürdün ve Hollanda'daki çocuklardan yüzde 9'u, Lübnan'daki çocukların ise yüzde 29'u ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.

En büyük dilekleri barış

En büyük dileklerinin ne olduğu sorusuna çocukların yüzde 26'sı Suriye'de savaşın sona ermesi, yüzde 18'i eğitim almak olarak yanıt verdi. Çocukların yüzde 42'sinin okula gitmediği, Lübnan'daki Suriyeli çocukların sadece yüzde 31'inin, Ürdün'deki çocukların ise yüzde 49'unun ders görebildiği ifade edildi.

Save The Schildren Yönetim Kurulu Başkanı Susanna Krüger, "10 yıllık savaş Suriye'deki gençlerin çocukluklarına mal oldu. Dünya şimdi de geleceklerinin çalınmasına seyirci kalmamalı" dedi. Kriger, çocukların bir gelecek perspektifine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun ancak Suriye'de gerçek bir barışın sağlaması veya yaşadıkları ülkelerdeki entegrasyon koşullarının iyileştirilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.

