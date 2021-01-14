 Araştırma: Seçmenlerin yüzde 8′i aşırı sağ görüşe sahip | ALMANYA | DW | 01.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Araştırma: Seçmenlerin yüzde 8'i aşırı sağ görüşe sahip

Almanya'da mecliste grubu bulunan partilerin seçmenleri arasında yapılan bir araştırma, yüzde 8'e yakın bir kesimin aşırı sağ görüşe sahip olduğunu, bu oranın AfD seçmeninde yüzde 56'lara ulaştığını ortaya koydu.

default

Alman Bertelsmann Vakfı'nın Federal Meclis'te temsil edilen partilerin seçmenleri arasında yaptığı araştırma, seçmenlerin yüzde 8'e yakın bir bölümünün örtülü ya da belirgin bir şekilde aşırı sağcı görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.

Katı ırkçı seçmen kitlesinin oranında önceki yıllara göre önemli bir değişim olmadığını belirten Vakıf, aşırı sağ görüşe sahip seçmenin özellikle Almanya için Alternatif (AfD) partisine yoğunlaşmasının ise yeni bir gelişme olduğunu kaydetti.

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da iki bilimsel kuruluşa yönelik kundaklama girişimi endişe yaratırken, istihbarat, "gizli" ibareli bir rapor hazırladı. Rapor, korona protestolarından "yeni bir radikal hareket doğabileceği" uyarısı yapıyor.

Almanya'da "SS komutanı" olarak da adlandırılan ve yeni bir Nazi devletinin hayalini kurarak hiyerarşik bir yapı içinde örgütlenen aşırı sağcı bir grup yasaklandı.

Yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde terör olayları gerilerken aşırı sağ terör Batı'da yükselişe geçti. Küresel Terörizm Endeksi'nde Türkiye iki sıra gerileyerek terörden en çok etkilenen 18'inci ülke oldu.

Almanya’da WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan polislerle ilgili başlatılan soruşturma büyüyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde birçok eve polis baskını yapıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin, uluslararası bağlantıları güçlenen aşırı sağcılık olduğunu ifade etti.

Almanya'da yapılan bir araştırma, aşırı sağ ve yabancı düşmanı dünya görüşüne sahip olanların oranının, kaydedilen düşüşe rağmen hâlâ tehlikeli derecede yüksek olduğunu ortaya koydu.

AfD, belirgin ya da örtülü bir şekilde aşırı sağ görüşe sahip yüzde 56'lık seçmen oranıyla Alman Federal Meclisi'nde temsil edilen ve seçmen çoğunluğunu aşırı sağ görüşlülerin oluşturduğu ilk parti oldu. Vakıf, "Sonuçlar, aşırı sağ görüşlü seçmenin çok açık ve belirgin bir şekilde AfD'de yoğunlaştığını gösteriyor… AfD böylece Almanya Federal Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Federal Meclis'te temsil edilen partiler arasında seçmen çoğunluğunu aşırı sağ görüşlülerin oluşturduğu ilk parti olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Ankete göre AfD seçmeni arasında örtülü ya da belirgin aşırı sağ eğilime sahip olanların oranı, diğer partilerdeki oranın dört katını buluyor. AfD seçmeninin yüzde 29'unun belirgin, yüzde 27'sinin ise örtülü bir şekilde aşırı sağcı görüşü temsil ettiği belirtildi.

Güçlü lider ve diktatörlük eğilimi

Ankette değerlendirme yapılan altı grupta da AfD seçmenleri başı çekti. Sağ bir dikta rejimine sıcak bakanların oranı diğer partilerde ortalama yüzde 5 çıkarken AfD seçmeni arasında bu oran yüzde 15 olarak kaydedildi. Bu grupta "Diktatörlük, ulusal çıkarlar için belirli koşullarda daha iyi bir devlet yönetim şeklidir", "Almanya'nın ihtiyacı, halkı temsil eden güçlü bir tek partidir", Almanya'yı herkesin faydasına olacak şekilde güçlü bir şekilde yönetecek bir lidere sahip olmamız gerekir" gibi ifadelere katılıp katılınmadığı soruldu.

"Yahudiler katledilmeseydi Hitler bugün büyük bir devlet adamı olarak görülürdü", "Nasyonal Sosyalizm döneminde işlenen suçlar tarih yazımında çok abartılı gösterildi", "Nasyonal Sosyalizmin iyi yanları da vardı" gibi ifadeleri onaylayanların oranı genel seçmenlerde ortalama yüzde 3 iken AfD seçmeninde yüzde 13 olarak kaydedildi. Aynı şekilde antisemit ifadelere katılanların  oranı diğer partilerde yüzde 5 iken AfD'lilerde yüzde 13 çıktı.

Yabancı düşmanlığı ve şovenizm

Yabancı düşmanlığının ölçüldüğü bölümde "Yabancılar Almanya'ya sadece sosyal devletten yararlanmak için geliyor", "İş sıkıntısı baş gösterirse yabancıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerekir", "Almanya, burada çok sayıda yabancı yaşaması nedeniyle tehlikeli bir şekilde yabancılaşmış durumda" gibi ifadelere onayda da diğer partilerde oran yüzde 21 iken AfD'lilerde yüzde 65 oldu.

"Yeniden güçlü milli hislere sahip olma cesaretini göstermeliyiz", "Ülkemizin şu an ihtiyaç duyduğu, Almanya'nın çıkarlarını sert ve enerjik bir şekilde diğer ülkelere karşı korumaktır", "Alman siyasetinin en büyük hedefi, Almanya'ya hakkı olan güç ve itibarı kazandırmaktır" gibi ifadelerin yer aldığı "şovenizm" bölümünde de diğer parti seçmenlerinin yüzde 20'si, AfD'lilerin ise yüzde 54'ü onay verdi.

"Doğadaki gibi toplumda da güçlülerin sözünün geçeceği", "Almanların diğer halklara göre doğal bir üstünlüğe sahip olduğu", "bazı hayatların değerli, bazılarının değersiz olduğu" gibi "sosyal Darvinizm"in ölçüldüğü ifadelerde de AfD'lilerin oranı yüzde 8 ile diğer partilerin ortalamasının iki katı çıktı.

Diğer partilerdeki durum

Belirgin aşırı sağcı görüşlülerin oranı Hristiyan Birlik partilerinde (CDU/CSU) yüzde 6, Sol Parti ve liberal Hür Demokrat Parti'de yüzde 5, Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) yüzde 4 ve Yeşiller'de yüzde 2 çıktı.

Şovenist ifadeleri "tamamen" ya da "kısmen" onayladığını belirtenlerin oranı AfD seçmeninde yüzde 90, CDU/CSU ve FDP seçmeninde yüzde 60, Yeşiller'de ise yüzde 34 olarak kaydedildi.

Tüm gruplarda aşırı sağ ve şovenist görüşün en az temsil edildiği parti Yeşiller oldu.

10 bin 55 kişinin katıldığı anket Haziran-2020'de yapıldı.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutscher Bundestag Plenum Sitzung in Berlin

İslam karşıtlığıyla mücadele teklifine meclisten ret 14.01.2021

Almanya'da Sol Parti'nin Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığa karşı verdiği kanun teklifi Federal Meclis'te reddedildi.

Kritik an Twitter Sperre für Donald Trump

Twitter'ın kışkırtıcı hesapları askıya alması çözüm mü? 14.01.2021

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Kimileri, nefret yayan ve halkı kışkırtan diğer hesapların da kapatılmasını isterken, bazıları bunun çözüm olmadığı görüşünde.

Querdenken-Bewegung | Anti-Corona - Großdemo in Berlin

Almanya'da yeni bir aşırı sağ hareket tehlikesi 03.12.2020

Almanya'da iki bilimsel kuruluşa yönelik kundaklama girişimi endişe yaratırken, istihbarat, "gizli" ibareli bir rapor hazırladı. Rapor, korona protestolarından "yeni bir radikal hareket doğabileceği" uyarısı yapıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da bira satışı 27 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya’da bira satışları korona yılında rekor düşüş bir kaydederek 27 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bira satışlarının düşmesinde konser ve etkinliklerin iptal edilmesi önemli rol oynadı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  