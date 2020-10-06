 Araştırma: Pozitif vakaların yüzde 86′sında semptom görülmedi | YAŞAM | DW | 08.10.2020

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YAŞAM

Araştırma: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmedi

Britanya'da yapılan bir araştırma, test sonucu pozitif çıkanların yüzde 86'sının asemptomatik vaka olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları test politikasının gözden geçirilmesini talep etti.

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Britanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde 36 bin 61 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonucu açıklandı. 26 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda'da yapılan testlerden 115'inin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi göstermeyen asemptomatik vakaların pozitif sonuçlarda büyük çoğunluğu oluşturduğu tespit edildi.

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Türkiye’nin sadece semptom gösteren hasta sayısını paylaştığını açıklamasının ardından İngiltere, Türkiye’den seyahat edeceklere Cumartesi gününden itibaren karantina zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca’nın günlük açıklanan koronavirüs rakamlarında, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirmesi geniş yankı uyandırdı. Pandeminin gerçek boyutları merak ediliyor.

Araştırmaya göre test sonucu pozitif çıkan kişilerden sadece 16'sı testin yapıldığı gün semptom gösterirken geriye kalan 99 kişide hiçbir semptom gözlenmedi. Testin yapıldığı gün belirti gösteren 142 kişinin testinin negatif çıktığı da not edildi.

Pozitiflerin büyük bölümü tespit edilemiyor

İngiltere'de sadece koronavirüs semptomları gösteren, geçmeyen öksürük, ateş ya da tat ve koku kaybı bulunan kişiler test yaptırmaya teşvik ediliyor, pozitif vakalarla temaslı kişiler ilk etapta evlerinde karantinaya gönderiliyor. Araştırma sonuçları, şu an uygulanan test politikasının pozitif vakaların büyük çoğunluğunun tespit edilememesi riskini beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Londra Üniversitesinden salgın hastalık uzmanı Irene Petersen, "Test sonucu pozitif çıkan bu kadar çok insanın test günü semptom göstermemiş olması, gelecekteki test stratejilerinde değişiklik gerektiriyor" dedi.

Petersen, sonuç olarak virüsün sessizce yayılmasını ve yeni salgın dalgalarını önlemek için testlerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, diğer ülkelerde yapılan benzer araştırmalardan farklı sonuçlar çıktığını da not etti. Asemptomatik vakaların toplam pozitif vakalara oranının Çin'deki bir araştırmada yüzde 5, İzlanda'daki bir araştırmada yüzde 43 çıktığını belirten bilim insanları, araştırmalarda kullanılan örneklemlerin farklı sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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