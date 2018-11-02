 Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor | DÜNYA | DW | 13.11.2018

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DÜNYA

Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor

Bir Amerikan düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin en az 13 gizli nükleer füze tesisinin bulunduğunu öne sürdü. Pyongyang, Amerikan yaptırımları kaldırılmadığı takdirde nükleer programını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Nordkoreanischer Raketentest Nordkorea Rakete (picture-alliance/dpa/KCNA)

Kuzey Kore'nin 20 civarında olduğu tahmin edilen gizli füze tesislerinden 13'ünün yerinin ABD'li uzmanlar tarafından tespit edildiği öne sürüldü. Söz konusu tesislerde nükleer başlık taşıyabilen hareketli füzelerin muhafaza edildiğini bildiren "Center of Strategic and International Studies (CSIS)"adlı düşünce kuruluşu, Pyongyang yönetiminin gizli tuttuğu füze tesislerinin sayısının 20 olabileceğini duyurdu.

CSIS'in Kuzey Kore programı bölüm başkanı Victor Cha New York Times gazetesine yaptığı açıklamada "tesislerin kullanılamaz duruma getirilmişe benzemediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geldikleri zirvenin ardından iki liderin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Buluşmanın ardından Kuzey Kore'nin deneme tesislerinden biri tahrip edilmiş ve Pyongyang yönetimi füze denemelerini durdurmuştu.

CSIS'in raporunda Kuzey Kore'nin dağlık bölgelerindeki yer altı tesislerinde gizlenen nükleer başlıklı füzelerin kısa zamanda tünellerden çıkarılıp fırlatma sahasına ulaştırılabilecek şekilde planlandığı belirtiliyor. Bu tesislerden birinin Güney Kore başkenti Seul'un 135 kilometre kadar kuzeybatısında bulunduğuna da raporda yer veriliyor.

Daha fazlasını okumak için - Seul: Trump ile Kim tekrar buluşacak

Nükleer silahsızlanma görüşmeleri durma noktasında

Araştırmada, uydudan çekilen görüntüler ve Kuzey Kore'den firar edilenlerle yapılan mülakatlar ile istihbarat ve hükümet üyeleri ile yapılan görüşmeler değerlendirildi.

Kuzey Kore'nin bütün nükleer silahlarının imhasını talep eden ABD silahsızlanma tamamlanana kadar bu ülkeye uyguladığı yaptırımları sürdüreceğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi ise karşılıksız silahsızlanmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Kuzey Kore'den tarihi karar: Nükleer denemeleri durduruyoruz

Pyongyang yönetimi kısa süre önce, ekonomik yaptırımlara son verilmediği takdirde nükleer programın yeniden başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yüksek düzey Kuzey Kore temsilcileri ile yapacağı görüşme buluşmaya kısa süre kala iptal edilmişti.

Amerikan düşünce kuruluşu CSIS'in raporunda, füze fırlatma sahası olarak kullanılmadığına işaret edilen tesislerin Kuzey Kore ile ABD arasında varılacak muteber ve kanıtlanabilir bir anlaşma çerçevesinde teftiş edilmesi gerektiği vurgulandı.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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