Araştırma: Koronavirüs hükümetlere güveni artırdı 

Uluslararası araştırma şirketi Gallup International’ın küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınıyla ilgili araştırmasına 26 ülkede 20 binden fazla kişi katıldı. Araştırmadan çıkan sonuca göre, katılımcıların yüzde 62'si kendilerine yeni koronavirüsün bulaşmasından endişe ettiğini belirtti. Ancak buna karşılık yüzde 56'sı koronavirüs tehlikesinin abartıldığını düşünüyor.

Peki, bu iki görüş arasında nasıl bir bağlantı var? Deutsche Welle’ye konuşşan Gallup International Başkanı Kancho Stoychev "Virüs bir gerçek ve insanların korkması normal" yorumunu yapıyor. Ancak virüslerin insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olduğuna ve etrafımızın sürekli virüslerle çevrili olduğuna dikkat çeken Stoychev, bu nedenle verilen tepkinin bazı kişilere aşırı geldiğini belirtiyor.

Gallup International Araştırma Şirketi Başkanı Kancho Stoychev

Korku ve belirsizlik

Kancho Stoychev’e göre yaşanan krizdeki en önemli nokta insanların virüsle duygusal anlamda nasıl başa çıktığı. "Özellikle son birkaç on yıldır yaşanan gelişmeler, modernleşme vs. nedeniyle hayatın daha güvenli hale geldiği, olayları önceden tahmin edebilme ve planlayabilme imkanımız olduğu hissine sahibiz" diyen Stoychev "Şu anda kimse bir, iki, üç veya dört ay içinde ne olacağını söyleyebilecek durumda değil" diye konuşuyor.

Ülkeler arası farklılıklar

Gallup International’ın araştırmasına göre, durum ülkeler arası farklı evrelerde olduğu için korku ve belirsizlik de ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Stoychev "Bazı ülkelerde krizin iki üç hafta daha önce başladığını bu nedenle şu anda farklı bir evrede olduklarını biliyoruz. İtalya çok ileri bir evrede ve bu nedenle İtalyanların şu anda verdiği tepki gayet anlaşılır. Buna karşılık örneğin Bosna Hersek'te çok daha erken bir evreyi yaşıyoruz" diyor.

Araştırmaya göre Bosna Hersek’te katılımcıların yüzde 73'ü, Kuzey Makedonya'da yüzde 73'ü ve Bulgaristan'da yüzde 72'si koronavirüs tehlikesinin abartıldığını düşünüyor. Stoychev bu durumu Balkanlar’ın coğrafi konumu nedeniyle burada şimdiye kadar çok daha fazla kriz atlatılmış olmasıyla gerekçelendiriyor.

Buna karşılık Batı Avrupa ülkelerindeki katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i koronavirüsü gerçek bir tehlike olarak görüyor.

Koronavirüs hükümetlere yaradı

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta ise tehdidin abartıldığını düşünüyor olsun olmasın katılımcıların yüzde 76'sının kişisel özgürlüklerini kısıtlamaya hazır olması. Avusturya'da katılımcıların yüzde 95'i, Kuzey Makedonya'da yüzde 94'ü ve Hollanda'da yüzde 91'i bu bağlamda özgürlüklerini kısıtlayabileceklerini belirtirken, bu konuda en son sırada yüzde 45 ile ABD geliyor.

Kancho Stoychev’e göre araştırmanın en önemli noktası ise syasetle ilişkili. Stoychev "Ulusal hükümetlere güvenin belirgin olarak arttığını görüyoruz. Rakamları incelediğimizde dünya genelindeki insanların üçte ikiden fazlasının korktukları için hükümetlerine güvenmeye başladığını görüyoruz" diyor.

"İnsan kolektif bir varlık"

"Tüketici olarak anlayışımız kendi evrenimizde var olmak. Dilediğimizi yapmak, istediğimiz yere seyahat etmek, alışveriş yapmak. Şu anki kriz bu illüzyonu yıktı. Günün sonunda şunu görüyoruz: insanlar kolektif varlıklar" diyen Stoychev, tek başına çözüm aramak yerine diğer insanlarla birlikte yürüyerek daha uzağa ulaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de anketler ne diyor?

Türkiye’de Konda’nın Mart 2020 tarihli araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 45'i "Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem aldığını" düşünmediğini, yine yüzde 45'i "ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmadığını" belirtmişti.

Florian Schmitz

© Deutsche Welle Türkçe