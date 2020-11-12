Araştırma: Korona krizi aileleri strese sokuyor

Almanya'da Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisinin getirdiği ek yükler ailelerin stresini artırıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı aile, iş ve ev işi sorumluluklarını yerine getirme gayretinden ötürü daha fazla stres yaşadığını vurgularken, yüzde 67'si daha huzursuz, yüzde 45'i aşırı yorgun, yüzde 42'si sinirli olduğunu ve yüzde 31'i de konsantrasyon sorunları yaşadığını bildirdi. Her üç kişiden biri ise baş ağrısı gibi fiziksel sorunlar yaşadığını ifade etti.

Artan beklentiler nedeniyle her iki kişiden biri daha fazla baskı hissettiğini açıklarken, araştırmaya katılanların yüzde 45'i ise daha fazla kaygı ve korku hissettiğini vurguladı. Özellikle 35 yaş altındaki ebeveynlerin daha fazla stres yaşadığı ifade edildi.

Araştırmaya göre, her üç kişiden biri çamaşır yıkama, temizlik ve çocuk bakımı konularında, her beş kişiden biri ise yemek pişirme, bahçe işleri ve alışveriş konularında destek ihtiyacı hissediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 11'i ise kendisine ev işlerinde yardımcı olabilecek kişilerden destek alıyor.

Almanya'da korona pandemisi ile mücadele kapsamında Kasım ayı başından kısmi karantina önlemleri uygulanıyor.

KNA/BÖ,HT

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