Araştırma: Kiralık konutlara ilgi azalıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM ile emlak sitesi Sahibinden.com tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de kiralık konutlara talebin azaldığını ortaya koydu.

Yüksek kiralar yüzünden birçok kişinin ev tutmakta zorlanması talebin azalmasındaki nedenlerden biri. Bazı kiracılar ise ihtiyaçlarını karşılamadığı halde evlerini değiştiremiyor, daha ucuza kiralık daire bulamayacakları için oturdukları evlerdeki yüksek kira artışlarını kabullenmek zorunda kalıyorlar.

Bu durumun kiracı ve emlak piyasasına olası etkilerini inceledik.

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Elmas Topcu

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