 Araştırma: Kiralık konutlara ilgi azalıyor | GÜNDEM | DW | 21.01.2022

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GÜNDEM

Araştırma: Kiralık konutlara ilgi azalıyor

Türkiye'de yapılan bir araştırma Aralık ayında kiralanan konut sayısının düştüğünü gösterdi. Kiralık dairelere olan ilginin azalmasının başlıca nedeni, yüksek kiralar.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM ile emlak sitesi Sahibinden.com tarafından yapılan bir araştırma,  Türkiye’de kiralık konutlara talebin azaldığını ortaya koydu.

Yüksek kiralar yüzünden birçok kişinin ev tutmakta zorlanması talebin azalmasındaki nedenlerden biri. Bazı kiracılar ise ihtiyaçlarını karşılamadığı halde evlerini değiştiremiyor, daha ucuza kiralık daire bulamayacakları için oturdukları evlerdeki yüksek kira artışlarını kabullenmek zorunda kalıyorlar.

Bu durumun kiracı ve emlak piyasasına olası etkilerini inceledik.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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DW Haber - 05.11.2020

DW Haber - 05.11.2020 05.11.2020

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