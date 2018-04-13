Araştırma: Kızamık aşısıyla otizm arasında bağlantı yok

Dünya üzerinde aşı karşıtı yaklaşımlar artış gösterirken, aşı karşıtlarının otizmle ilgili öne sürdüğü iddialarla ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı.

Danimarkalı bilim insanları 640 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmada, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR) aşısı ve otizm riski arasında bir bağlantı bulamadı.

Araştırmada 1999-2010 yılları arasında doğan, aşılı ve aşısız çocuklar arasında görülen otizm vakaları incelendi. Amerikan Dahiliye Yıllığı dergisinde yayınlanan makale aşılı ve aşısız çocuklar arasında risk açısından bir fark olmadığı sonucuna vardı.

Makalede, "Rastgele seçilmiş çocuklardan oluşan bir grupta yürütülen araştırma MMR aşısından sonra otizm riskinin artığına dair bir kanıt bulamamıştır" denildi.

Serum Enstitüsü, Cophenhag Universitesi ve Stand Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığında yapılan araştırmanın sonuçları, 2002 yılında 537 bin Danimarkalı çocuğun katıldığı başka bir araştırmanın vardığı sonuçları doğrular nitelikte. Makale ayrıca altı tanesi MMR aşıları olmak üzere diğer çocuk aşıları ve otizm riski arasındaki bağ konusunda yapılan diğer çalışmalara da atıfta bulunuyor.

Aşı karşıtlarının referans gösterdiği araştırmada veriler hatalı

Binlerce çocuk üzerinde yapılan ve aşılar ile otizm arasında doğrudan bir bağ olmadığı sonucuna varan araştırmalara rağmen aşı karşıtı kampanya yürütenler hala 1998 yılından bir araştırmayı kaynak olarak kullanıyor.

Bu araştırma yayınlandıktan sonra yazarının sahte veriler kullanıldığı gerekçesiyle geri çekilmiş ve makalenin yazarı olan doktor lisansını kaybetmişti.

AFP,MY,HT

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