 Araştırma: İmamların hemen hepsi yurt dışından geliyor | ALMANYA | DW | 26.03.2019

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ALMANYA

Araştırma: İmamların hemen hepsi yurt dışından geliyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da görev yapan imamların yüzde 90'ı yurt dışından geliyor. İmamların yarısı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapıyor.

Moschee Stuttgart Feuerbach Iman Gebet (picture-alliance/dpa/D. Laupold)

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle yakınlığı olan Konrad Adenauer Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da bulunan yaklaşık 2 bin camide görev yapan imamların yüzde 90'ı Almanya dışından geliyor. Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesinin Salı baskısında yer alan araştırmaya göre, söz konusu imamların büyük bölümü Türkiye, Kuzey Afrika, Kosova, eski Yugoslavya ülkeleri, Mısır ve İran'dan geliyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bin camide yaklaşık 2 bin 500 imam görev yaparken, bu rakam Almanya'daki imamların neredeyse yarısına tekabül ediyor. Sayısal açıdan 323 cami ile Milli görüş, yaklaşık 300 camiyle İslam Kültür Merkezleri Birliği ve 70'den fazla camiyle Almanya'daki Boşnaklar da öne çıkıyor.

Dini-teolojik bilgi eksikliği

Araştırmayı kaleme alan uzmanlar, imamların büyük çoğunluğunun yeterli dini-teolojik bilgiye sahip olmadıkları eleştirisini yapıyor.  Araştırmayı kaleme alan iki uzmandan biri olan Andreas Jacobs, Alman hükümetinin yurtdışından gelecek din görevlileri için planladığı Almanca bilme zorunluluğunun ise "bir iyileştirme önleminden fazlası olmayacağı" görüşünde. Jacobs birçok imamın ne yeterli dini-teolojik eğitimi olduğu, ne de kendi yeterli maddi imkanları bulunduğu uyarısını yaptı.

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Alman hükümeti yabancı din adamlarına Almanca bilme şartı getirmeyi planlıyor. Özellikle Müslümanları ilgilendiren dil bilme şartının ülkeye uyum açısından önemli olduğu vurgulanıyor. (05.03.2019)

Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştirilerle gündemden düşmeyen DİTİB, artık temel görevlerine dönmeyi hedeflediğini belirterek önceliğini din dersleri olarak açıkladı. (16.01.2019)

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararı ile Almanya’da cami vergisi tartışmaları Alman basınındaki yorumlarda öne çıkan konular. (27.12.2018)

İslam ülkelerinin imamları çok kısıtlı görevler için ve ülkenin doğrudan kontrolünde yetiştirdiğini belirten Jacobs, Avrupa'nın ise din adamı, eğitmen ve entegrasyon rehberlerine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Jacobs bu nedenle imamların "Türk, Mısır veya Fas din seminerlerindeki klasik eğitim ve temel Almanca bilgisinden daha fazlasına" ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Alman hükümeti uzun bir süredir din görevlilerinin yurt dışından gelmesi yerine ülke içinde eğitilmesi alternatifini tartışıyor. Araştırmada Fransa'nın gündeminde de ilgili ülkelerin hükümetleriyle görüşmelerin bulunduğu bilgisi yer alıyor. Paris hükümetinin talepleri arasında din görevlileri için dil ve ülke ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma zorunluluğunun yanı sıra, siyasi yükümlülüklerin kabulü ve mali şeffaflık da bulunuyor.

KNA/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

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