Araştırma: Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor

Konrad Adenauer Vakfı tarafından Türkiye'deki Z kuşağı arasında yaptırılan bir araştırma, gençlerin yüzde 63'ünün tercih imkanı olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu.

Alman Konrad Adenauer Vakfı, Türkiye'deki gençler arasında yaptırdığı 2023 Türkiye Gençlik Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Z kuşağı olarak adlandırılan 18-25 yaş arası gençlerin siyaset, ekonomik durum ve göç konularındaki görüşlerine odaklanan araştırma 16 ilde yapıldı. Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında yapılan araştırmaya 2 bin 140 genç katıldı.

Araştırma, 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 63'ünün tercih imkanı verilse başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37'si ise bu soruya "Türkiye'de yaşamak isterim" şeklinde yanıt verdi.

Türkiye dışında yaşamak isteyen gençlerin yüzde 47,8'i "yaşam koşullarını yükseltmek" için başka bir ülkeye gitmeyi istediğini belirtti. Yüzde 20,7'lik bir kesim "o ülkede daha fazla özgürlük olduğu," yüzde 16,8'lik bir grup "Türkiye'de kendini güvende hissetmediği" ve yüzde 14,7'lik bir kesim de "Türkiye'de iş bulamadığı ve o ülkede daha kolay iş bulacağı" için Türkiye dışında yaşamak istediğini ifade etti.

Yurt dışında yaşamak isteyenlere hangi ülkeyi tercih edeceği sorulduğunda ilk üç sırayı, Almanya, ABD ve İngiltere aldı.

Gençler yurt dışında yaşamak istiyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Öğrencilerin yüzde 61,3'ü ekonomik zorluk yaşıyor

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çağlar yönetiminde yürütülen araştırma, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin gençler üzerindeki etkisinin de oldukça yüksek düzeyde olduğunu gösterdi. Buna göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 61,3'ü eğitimleri sırasında ekonomik anlamda zorluk çektiğini söyledi. Buna karşılık zorluk çekmediğini belirtenlerin oranı yüzde 12,6 olarak belirlendi. Araştırma gençlerin harcamalarını da kıstığını ortaya koydu. Buna göre, tüketimlerini sınırlandırdıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 84,4 olarak kaydedildi.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 98,4'ü Türkiye'de sorunlar yaşandığını belirtirken, bu sorunları terörizm, işsizlik, mevcut ekonomik koşullar, adam kayırma, yolsuzluk, rüşvet, güvenlik problemi, hukuk ve adalet ve eğitim sistemi olarak sınıfladı.

Hükümetin yönetim biçimini doğru bulup bulmadıkları sorulduğunda ise yüzde 70,4'ü doğru bulmadığını ifade etti. Hükümetin adalet politikalarını doğru bulmayanların oranı yüzde 81,2, insan hakları uygulamalarını eleştirenlerin oranı yüzde 73,3, ekonomi politikasını beğenmeyenlerin oranı da yüzde 83,8, eğitim politikalarını doğru bulmayanların oranı yüzde 75,7 olarak tespit edildi.

Sığınmacılara ilişkin görüşler olumsuz

Araştırmada gençlere Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin görüşleri de soruldu. Hükümetin sığınmacılara yönelik politikalarına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 91,8'i "mevcut sığınmacı politika ve uygulamalarını" yanlış bulduğunu belirterek, bunun değiştirilmesi gerektiği yönünde görüş beyan etti.

Araştırma gençlerin sığınmacılar hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu da ortaya koydu. Buna göre, gençlerin yüzde 91,4'ü "Türkiye'de çok fazla sığınmacı olmasından rahatsızlık duyduğunu" ifade ederken, yüzde 90,1'i sığınmacıların "Türkiye'nin nüfus yapısını bozduğunu" dile getirdi. Yüzde 80'8'i de sığınmacıların "Türkiye'nin geleceği için bir tehdit oluşturduğunu" savundu.

DW,dpa/JD, TY

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