Almanya'daki startuplarda göçmenlerin rolü büyük

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki girişim (startup) şirketlerinin yaklaşık yüzde 20'si yabancı kökenliler tarafından kuruldu.

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki girişim (startup) şirketlerinde göçmen kökenli kişilerin önemli bir rolü olduğunu ortaya koydu. Alman Startup Birliği ve Friedrich-Naumann Vakfı tarafından Perşembe günü açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre şirketlerin yaklaşık beşte biri yabancı kökenli girişimcilerce kuruldu.

Araştırma, Almanya’daki startup kurucularının yüzde 58'inin doğum yerinin Almanya olmadığını, çoğunun gençlik yıllarında veya üniversite eğitimi için ülkeye gelmiş olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Almanya'ya bir iş kurmak için gelenlerin oranı yüzde 8 ile sınırlı kaldı.

Hızlı büyüme potansiyeline sahip, girişimci şirketler olarak tanımlanabilecek startupların Almanya'daki göçmen kökenli kurucularının eğitim düzeyi de, genele oranla çok daha yüksek. Ülke genelindeki tüm startup kurucularının yüzde 87,2'si üniversite diplomasına sahipken, göçmen kökenli girişimcilerde bu oran yüzde 94,5.

"Göçmen kökenli startuplar daha azimli"

Araştırma ayrıca, göçmen kökenlilerin kurduğu girişim şirketlerinin hedefleri açısından da "ortalamanın üzerinde bir azme" sahip olduğunu ortaya koydu. Buna göre, göçmen kökenli girişimcilerin yaklaşık yüzde 30'u şirketlerinin bir milyar eurodan fazla değerle satışını veya halka arzını hedefliyor.

Bunun, genel ortalamanın yaklaşık iki katı kadar bir hedef büyüklüğü anlamına geldiği belirtilen araştırmada, göçmen girişimcilerin bu hedeflerini gerçekleştrmek için dış kaynaklardan sermaye sağlamakta kararlı olduklarına da dikkat çekiliyor.

Ankete katılanların yüzde 75'i, gelecek on iki ay içinde öncelikle risk sermayesi şirketlerinden yatırım almak istiyor. Yaklaşık beş milyon euroya denk gelen bu finansman ihtiyacı, Almanya genelindeki startuplarla karşılaştırıldığında neredeyse iki kat daha yüksek.

Göçmen kökenli girişimcilerin şirketleri, "farklılık bilinci ve çok çeşitlilik" konusunda da öne çıkıyor. Bu şirketlerde istihdamın yarısından fazlası yabancı kökenlilerden, yüzde 44'ü de farklı cinsel yönelimli bireyler ya da yalnızca kadınlardan oluşan ekiplerce yönetiliyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre göçmen girişimciler için iş geliştirme engelleri arasında dil bariyerinin yanı sıra bürokratik engeller de bulunuyor. Göçmen kökenli girişimciler bu çerçevede bankalarla iş ilişkileri kurmanın zorluğuna da dikkat çekiyor. Bu gruptaki girişimcilerin yaklaşık yüzde 57'si bu nedenle diğer girişimcilere kıyasla dezavantajlı olduklarını düşünüyor.

Reuters,MK/HT

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz ulaşabilirim?