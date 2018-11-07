 Araştırma: Doğu eyaletlerindeki Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor | ALMANYA | DW | 08.11.2018

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ALMANYA

Araştırma: Doğu eyaletlerindeki Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor

Almanya’da Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, yabancı nüfusunun az olduğu Doğu eyaletlerine yerleştirilen Müslüman mültecilerin ayrımcılıkla karşılaştığını ortaya koydu.

Deutschland Muslime Freitagsgebet Moschee Berlin (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, yabancıların sayısının Batı’ya kıyasla da az olduğu Doğu eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar günlük hayatlarında ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

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Protestan Kilisesi’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Almanya’da halkın yüzde 54’ü İslam’ın Alman toplumuna uymadığı görüşünde. Müslümanlar Almanya’nın parçası diyenler ise çoğunlukta. (24.09.2018)

Almanya'da Müslümanları ve camileri hedef alan saldırıların sayısı, bu yılın ilk altı ayında 2017'ye oranla azaldı. Ancak bu yılki saldırılarda yaralananların sayısı geçen seneye oranla arttı. (21.08.2018)

"Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'in kırsal kesimlerindeki Müslümanlar" başlıklı araştırmayı yürüten Timon Perabo, Müslümanların bu bölgelerde yaşayan bazı Almanlar tarafından reddedildiğine işaret etti.

Siyaset bilimci Perabo, araştırmayı yaptıran kuruluşlardan Friedrich Ebert Vakfı’nın internet sayfasında yayınlanan röportajında, bu bölgelerde Müslümanların "sözlü ve fiziksel saldırılarla karşılaştıklarını ve dini inanışları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını" söyledi. Perabo, Müslümanların yaşadığı ayrımcılığa örnek olarak "bazı doktorların onları muayene etmekten kaçınmasını" gösterdi. Perabo, bunun yanı sıra bu bölgelerde "İslam'a dayalı aşırılık" konusunun da ön planda olduğunu belirtti.

Perabo bu koşullar altında yerel yönetimlerin görevlerinden birinin "Müslümanların din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması" olduğunu söyledi. Perabo, bunun yanı sıra yerel yönetimlerin "Müslüman olmayan nüfusta kısmen görülen Müslüman karşıtı nefret duygularına karşı koyması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Siyaset bilimci Perabo, bunun da ancak yerel yöneticilerin orada yaşayan Müslümanlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, net bir duruş sergilemeleri ve şeffaf bir tutum izlemeleri ile mümkün olacağını dile getirdi.

Doğu eyaletlerindeki Müslümanların kesin sayısı bilinmiyor

Timon Perabo'nun verdiği bilgilere göre, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yaşayan Müslümanların sayısına ilişkin resmi sayılar bulunmuyor. Perabo, Saksonya'da 50 bin, Saksonya-Anhalt'da 20 bin, Thüringen’de de 20 bin Müslüman yaşadığının tahmin edildiğini belirtiyor. Bu eyaletlerin büyük kentlerinde Müslümanların çoğunun Almanya Müslümanlar Merkez Konsey, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Ahmediye Müslüman Cemaati gibi kuruluşlar altında örgütlendiklerini ifade eden Perabo, köy ve kasabalarda ise Müslümanların sayısı çok düşük olduğu için durumun farklı olduğunu dile getirdi.

Friedrich Ebert ve Robert Bosch vakıfları tarafından yaptırılan araştırmada, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinin kırsal kesimlerine yerleştirilen Müslüman mülteciler ile Almanların ve yerel yönetimlerin ilişkisi inceleniyor. Araştırma kapsamında, 13 kasabanın belediye çalışanları ve bu eyaletlerdeki Müslüman derneklerin temsilcileri ile derinlemesine görüşmeler yapıldı.

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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