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Deprem çocukların psikolojisini etkilemeye devam ediyor

5 Şubat 2024

Save the Children (Çocukları Kurtarın) yardım kuruluşunun gerçekleştirdiği araştırmaya göre, üzerinden bir yıl geçen 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'de hâlen birçok çocuk psikolojik sorun yaşıyor.

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3 Mart 2023'te çekilen fotoğrafta, Antakya'da kurulan Orhanlı çadır kentindeki parkta oynayan çocuklar görülüyor.
Depremin ardından Antakya'da kurulan Orhanlı çadır kentindeki parkta oynayan çocuklar - (3 Mart 2023)Fotoğraf: Susana Vera/REUTERS

Londra merkezli yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), 6 Şubat depremlerinin çocuklar üzerindeki etkileri konusunda gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunu yayımladı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 660 bini çocuk, yaklaşık 2,4 milyon insanın çadır ve konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığını belirten Save the Children, felaketin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına karşın 205 bini çocuk, 761 binden fazla kişinin hâlâ evlerine dönemediğini bildirdi.

Kuruluş, Türk makamlarının insanları resmi konutlara yerleştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini, ancak şu an yaklaşık 355 bin kişinin küçük çadırlardan ya da plastik ve metal konteynerlerden oluşan gayriresmî, düzensiz alanlarda kaldığını aktardı.

Save the Children kuruluşunun araştırmasına göre, Türkiye'de depremden etkilenen dört bölgede görüşülen ailelerin yüzde 51'i, çocuklarının psikolojisinde ya da davranışlarında değişiklikler gözlemlediğini söyledi. Bu çocukların yüzde 49'unun kaygı belirtileri, yüzde 21'ininse agresif davranışlar gösterdiği bildirildi.

Save the Children gerçekleştirdiği araştırmada ayrıca, Türkiye'de resmi ve gayriresmî alanlarda yaşayan ailelerin yüzde 60'ının temel hijyen unsurlarına erişimde güçlük yaşadığı sonucuna ulaştı.

Kuruluş, deprem nedeniyle evlerinden olan ailelerin birçoğunun çocuklarını okula geri gönderebildiğini, ancak ebeveynlerin yüzde 30'unun maliyetlerle başa çıkmakta zorlandığını bildirdi.

"Tahrip olan sadece evler değil"

Save the Children Türkiye Direktörü Sasha Ekanayake, "Türkiye'de deprem artık manşetlerde olmayabilir ama buradaki etkileri hâlâ hissediliyor. Toparlanma yolundayız, ancak gerçek şu ki depremden etkilenen her üç çocuktan biri hâlen küçük çadır ya da konteynerlerde kalıyor. Tahrip olan sadece evler değil. Bu çocukların eskiden bildikleri hayatlar da tahrip oldu" dedi.

Ekanayake, "Save the Children çocukların eğitimlerine devam edebilmesine ve temel hizmetlere erişebilmesine destek olmak için yerel makamlarla birlikte sıkı şekilde çalışıyor. Ancak ihtiyaçlar hâlen çok fazla" diye ekledi. "Kaynakların kısıtlı olduğunu" belirten Save the Children Türkiye Direktörü, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ekanayake, "Uluslararası toplum Türkiye'yi unutmamalı" ifadesini kullandı.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 11 ilde resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bölgede milyonlarca kişi de evsiz, işsiz ve okulsuz kaldı.

 

DW / CÖ,ET

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