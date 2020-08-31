Araştırma: Bir milyardan fazla insan yerinden olabilir

Londra Merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılına kadar dünya genelindeki bir milyardan fazla insanın yaşam alanı tehdit altında. Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılan araştırmaya göre; iklim değişikliği, çatışmalar ve yaşanan huzursuzluklar 2050'ye kadar bir milyardan fazla insanı yaşadığı bölgeyi terk etmeye itebilir.

Araştırmaya göre en çok tehlike altındaki noktalar olarak ise Afrika'daki Sahel Kuşağı, Afrika'nın güneyinde yer alan Angola ve Madagaskar gibi ülkeler, Ortadoğu'da Suriye'den Pakistan'a kadar olan bölüm gösteriliyor.

Araştırmayı kaleme alan ekibe göre en büyük tehdidi ise fırtına ve seller, su kıtlığı ve gıda erişimi konusunda yaşanan belirsizlikler oluşturuyor.

Uzmanlar bu nedenle büyük göç hareketleri yaşanacağı ve bu durumun özellikle krizler konusunda oldukça güvenli olarak gruplandırılan Avrupa ülkelerini etkileyeceği konusunda uyarıyor.

Raporda sellerin artacağı uyarısı yapılıyor

Araştırmayı kaleme alanlardan biri olan Steve Killelea "2015 yılından bu yana oldukça az sayıdaki göçmenin nasıl büyük politik huzursuzluklara ve gelişmelere yol açtığını gördük" diye konuştu. Bu dönemde Suriye ve Irak'tan bir milyondan fazla mülteci Avrupa'ya gelmişti.

dpa/BW,HT

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