 Araştırma: Almanya′daki Türkler arasında Türkiye′ye aidiyet hissi güçleniyor | ALMANYA | DW | 24.07.2018

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ALMANYA

Araştırma: Almanya'daki Türkler arasında Türkiye'ye aidiyet hissi güçleniyor

Almanya'da Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi' tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye kökenlilerde kendilerini "güçlü şekilde" Türkiye'ye ait hissetme eğiliminin arttığını ortaya koydu.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

Almanya'da en fazla göçmen kökenlinin yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren-Vestfalya'da (KRV) yapılan bir araştırma, Türkiye kökenlilerin son yıllarda daha güçlü şekilde kendilerini Türkiye'ye ait hissettiklerini ortaya koydu.

Duisburg-Essen Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 61'i kendilerini "çok güçlü şekilde" Türkiye'ye ait hissediyor. Eyalet genelindeki araştırmaya katılanların sadece yüzde 38'i kendilerini "çok güçlü şekilde" Almanya'ya ait hissettiklerini belirtti. Ancak araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise katılımcıların çoğunun kendilerini her iki ülkeye de ait hissetmeleri oldu.

Eyaletin başkenti Düsseldorf'taki Uyum Bakanlığı'nda araştırma sonuçlarını açıklayan Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan, 2012 yılından bu yana Türkiye'ye ait hissetme eğiliminin arttığını gözlemlediklerini ifade etti. Ulsucan, özellikle de 2016 yılında Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumundan sonra bu eğilimin güçlendiğini tespit ettiklerini aktardı.

Ayrımcılık Almanya'ya bağı zayıflatıyor

Hacı Halil Uslucan

Hacı Halil Uslucan

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan Türkiye kökenlilerin, Almanya'da yaşadıkları ayrımcılık deneyimleri ile Türkiye'ye hissettikleri bağın güçlenmesi arasında paralellik gözlemlediklerini de ifade etti. Uslucan, her iki Türkiye kökenliden birinin kendi çıkarlarını Türk hükümetinin ve göç organizasyonlarının temsil ettiği görüşünde olduğunu, bunu sorunlu bulduğunu da belirtti. Türk hükümetinin 2010 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Türklere, "Sizinle biz ilgileniyoruz, Almanlar değil" mesajı verdiğine dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre ayrıca eyaletteki Türkiye kökenlilerin sadece yüzde 40'ı belediye başkanı ve sadece yüzde 28'i uyum bakanı tarafından temsil edildiklerine inanıyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp, "Bu sonucun kendileri için kabul edilemez olduğunu" ifade etti ve bu konunun üstüne gideceklerini belirtti. Joachim Stamp, değerlerin tartışmaya açılacağını ve bu konuda kampanyalar yürütülüp, etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Stamp ayrıca vatandaşlık sürecinin kolaylaştırılmasının ve çifte vatandaşlık hakkının da sağlanmasından yana görüş bildirdi.

Almanya'da yaklaşık 2 milyon 800 bin Türkiye kökenli yaşıyor. Almanya'daki Türkiye kökenlilerin yaklaşık yarısı Alman vatandaşlığına sahip ve yine yaklaşık yarısının doğum yeri Almanya. Kuzey Ren-Vestfalya'da ise yaklaşık yarım milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Türk nüfusun en yoğun olduğu Köln, Düsseldorf gibi kentler bu eyalette bulunuyor.

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DW, epd,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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