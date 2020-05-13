 Araştırma: Almanya′daki mülteci yurtlarında virüs bulaşma riski çok yüksek | ALMANYA | DW | 19.05.2020

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ALMANYA

Araştırma: Almanya'daki mülteci yurtlarında virüs bulaşma riski çok yüksek

Almanya’daki mülteci yurtları ve sığınmacı barınma merkezlerinde koronavirüs bulaşma riski bir hayli yüksek. Yapılan yeni bir araştırma bu sonucu ortaya koydu.

Almanya'nın Sankt Augustin kentindeki bir sığınmacı yurdu

Almanya'nın Sankt Augustin kentindeki bir sığınmacı yurdu

Almanya’da sığınmacıların kaldığı barınma merkezleri ve mülteci yurtları koronavirüs salgınının alevlendiği yerler haline gelebilir. Sonuçları Alman medya kurumu SWR'de yayınlanan yeni bir araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırma yedi ayrı eyalette sığınmacıların kaldığı 23 ayrı kurumda tespit edilen yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 vakaları üzerinden yapıldı.

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Koronavirüs pandemisinde, AB ülkelerine yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların sayısında düşüş olduğu açıklandı. Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçişler azalırken, Türkiye'den geçen iki kişinin testi pozitif çıktı. (13.05.2020)

AB Komisyonu, koronavirüs nedeniyle iltica prosedüründe "pratik çözümler" içeren bir rehber hazırladı. Rehberde başvuruların mektup ya da e-postayla, mülakatların da video konferans yoluyla yapılabileceği belirtiliyor. (16.04.2020)

Özellikle toplumun en yoksul kesimlerini vuran koronavirüs salgınında mülteci ve göçmenler de zorlu bir mücadele veriyor. Pandemi, Türkiye gibi ağır bir göç yükünün altına giren ülkeler için ayrı bir sınav niteliğinde. (12.04.2020)

Araştırmanın ön sonuç raporunda sığınmacı barınma merkezlerinde koronavirüs bulaşma riskinin "büyük yolcu gemilerindeki kadar yüksek hatta daha fazla" olduğu kaydediliyor. Söz konusu barınma yerlerinde insanların iç içe yaşamasından dolayı sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı ve diğer tedbirlerin alınamadığı belirtiliyor. Aynı aileden olmayan insanların tuvalet ve duşları ortak kullandığı küçük odalarda birlikte yaşamak ve aynı mutfakta yemek pişirmek zorunda olduğu ifade ediliyor. Bazen birkaç yüz sığınmacının yaşadığı dar alanlarda hijyen kurallarını uygulamanın güç olduğu belirtiliyor.

Yüzlerce sığınmacı birlikte yaşıyor

Araştırma, koronavirüs vakası tespit edildikten sonra karantina altına alınan 6 bin 83 sığınmacıyı kapsıyor. Bu kişilerden bin 367’sinde virüs tespit edildi. Çalışma Almanya’nın Bielefeld Üniversitesi ile Avusturya ve İsviçre’den 25 uluslararası bilim insanının oluşturduğu “Kompetenznetz Public Health zu COVID-19” adlı haberleşme ağı tarafından yürütüldü. Bielefeld Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü profesörü Kayvan Bozorgmehr mülteci ve sığınmacıların tek kişilik odalarda veya ademi merkezi yerlerde barındırılmalarını istedi.

 

KNA/SWR, DK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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