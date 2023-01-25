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Fotoğraf: IMAGO/Westend61
EkonomiAlmanya

Araştırma: Almanya'daki IT uzmanı açığı üçe katlanacak

11 dakika önce

ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in yaptığı araştırmaya göre, Almanya'nın kamu sektöründeki bilgi teknolojileri (IT) uzmanı açığı 2030 yılına kadar 140 bine ulaşacak.

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ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da kamu sektöründe 2030 yılına kadar 140 bin bilgi teknolojileri (IT) uzmanı açığı olacağına işaret etti.

Bu sayı, aynı konudaki araştırmanın en son yayımlandığı yıl olan 2019'da belirlenen IT uzmanı açığının yüzde 15 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Çalışmaya imza atan uzmanlara göre, söz konusu veriler Almanya'da kamu yönetiminde öngörülen dijitalleşmenin zora girebileceğini gösteriyor.

Verilere, şu anki işe alım oranları ve gelecekteki emeklilikler baz alınarak ulaşıldı.

Almanya'da şu an yaklaşık 5,1 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu 2030 yılına kadar emekli olacak.

McKinsey'in tahminine göre, şu an 39 bin IT uzmanına ihtiyaç duyan kamu sektörünün bu açığı 2030'a kadar üç katına çıkacak.

Yeni projelerle birlikte açık daha da büyüyecek

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlardan Julia Klier, "Hem federal hükümetin hem de eyalet hükümetlerinin dijitalleşme programları göz önünde bulundurulduğunda, personel açığı tahminimiz temkinli bile bulunabilir" ifadesini kullandı. Başta sürücü ehliyeti başvurusu olmak üzere çeşitli hizmetlere erişimi internetten mümkün kılmaya yönelik planları örnek gösteren Klier, bu tip projelerle birlikte personel açığının daha da büyüyeceğini söyledi.

McKinsey şirketinde kamu sektörüyle ilgili danışmanlık veren Björn Münstermann ise "Sürücü ehliyeti için internetten başvuru gibi dijital projeler hayatımızı kolaylaştıran şeyler" ifadesini kullanırken, Almanya'da IT alanındaki kalifiye iş gücü açığının giderilmesine yönelik önlemlerin yönetimi için merkezi bir otorite oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

McKinsey'in çalışmasında, kamu sektöründeki işe alım süreçlerinin hızlandırılması için de çağrı yapıldı. Ancak mezun sayısının talebi karşılama bakımından yetersiz olduğuna da dikkat çeken şirket, kamu sektörü personeline hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hükümetle yaptığı danışmanlık hizmeti anlaşmasının neden olduğu tartışmalarla gündeme gelen ABD merkezli McKinsey şirketi 65'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

DW,dpa/CÖ,HT

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