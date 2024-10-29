Almanya'da otomotiv sektöründe istihdam kayıpları uyarısı

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede mevcut eğilimin devam etmesi halinde otomotiv endüstrisinde 2035 yılına kadar 140 bin iş kaybının yaşanabileceğini ortaya koydu. Prognos Enstitüsü'nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) adına yaptığı araştırmaya göre, halihazırda 2019-2023 yılları arasında 46 bin iş kaybı yaşandı. Koşullar göz önünde bulundurulduğunda yüksek bir belirsizliğin söz konusu olduğunu belirten araştırmacılar, kimi mesleklerin daha fazla önem kazanırken diğer bazı meslek kollarının öneminin azalacağını belirtti.

2023'te otomotiv sektöründe yaklaşık 911 bin kişinin istihdam edildiği belirtilirken VDA Başkanı Hildegard Müller, "Elektromobiliteye geçişin istihdam kayıplarına yol açacağı" öngörüsünde bulundu. Müller, bunun ilk etapta bir krizin yansıması olmadığını, sürüş sistemlerinin elektronikleşmesine yönelik dönüşümün bir parçası olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, 2019'dan bu yana özellikle birçok kişinin istihdam edildiği alanlarda önemli iş kayıpları yaşandı. VDA Baş Ekonomisti Manuel Kallweit, elektrikli motorun içten yanmalı motordan daha az karmaşık olması nedeniyle sektörde yaklaşık üçte bir oranında daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını belirtti. Makine mühendisliği ve işletme mühendisliği ile metal işleme alanlarındaki meslekler özellikle önemini kaybetti. Diğer yandan otomativ teknolojisi ile teknik araştırma ve geliştirme, bilişim, elektrik mühendisliği ve yazılım geliştirme alanlarındaki meslekler daha fazla önem kazandı.

"Almanya yatırım cazibesini kaybediyor" uyarısı

Almanya ve Avrupa'nın rekabet gücünü kaybettiğinin giderek daha net anlaşıldığını belirten VDA Başkanı Müller, her geçen gün daha fazla sayıda şirketin Almanya için planladıkları yatırımları ertelediğine ya da tamamen iptal ettiğine dikkat çekti. Her üç şirketten birinin yatırımlarını yurt dışına kaydırma planları yaptığını kaydeden Müller, Almanya'nın yatırım açısından yalnızca parlak geçmişine değil, geleceğinin taşıdığı potansiyele yönelik olumlu sinyaller göndermenin mevcut durumda büyük önem taşıdığını savundu.

VDA Başkanı; rekabet yetisi olan enerji fiyatları, daha az bürokrasi, daha hızlı planlama ve onay süreçlerinin yanı sıra daha fazla serbest ticaret anlaşması talep etti.

Reuters,dpa/SÖ,TY

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