Almanya'da çalışanların çalışamadığı gün sayısında rekor

Almanya'da çalışanların hastalık nedeniyle işe gidemediği ortalama gün sayısı, 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. Yeni yapılan bir araştırmaya göre bu durum Alman ekonomisini resesyona sürükledi.

Almanya'da çalışanların hastalık nedeniyle işe gidemediği gün sayısı, sigorta şirketlerinin yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. Yeni yapılan bir araştırmada ise bu durumun Alman ekonomisini resesyona sürüklediği kaydedildi. Araştırmacı İlaç Şirketleri Derneği'nin (VFA) yaptığı ancak henüz yayınlanmayan araştırmanın sonuçları Rheinische Post gazetesinde yer aldı.

Araştırma raporunda hastalık nedeniyle ciddi iş gücü kesintilerinin kayda değer üretim kayıplarına neden olduğu belirtildi ve "Ortalamanın üzerindeki hastalık izinleri olmasaydı Alman ekonomisi büyüyecekti" denildi. Raporda "Hafif bir resesyon (ekonomik durgunluk) yerine, ki Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası geçen yıl yüzde 0,3 küçüldü, 2023'te hemen hemen yüzde 0,5 bir büyüme olacaktı" ifadeleri yer aldı.

Araştırma raporunun yazarları Claus Michelsen ve Simon Junker ayrıca hastalık durumlarının bu kadar yüksek olmaması halinde Almanya'nın 2023 yılında 26 milyar euro ek gelir elde etmiş olacağını kaydetti. Hastalık bildiriminde bulunarak çalışılmayan gün sayısının yüksek olması nedeniyle sağlık sigortalarının da son iki yılda 5 milyar euro kaybettiği kaydedildi. Araştırmaya göre bu durum son iki yılda 15 milyar euroluk da vergi kaybına neden oldu.

Rapora göre çalışanların hastalık durumunun yüksekliği branşa göre değişiyor. Üretimdeki kesintinin yüzde 70'i otomobil üretimi, makine üretimi, metal, elektronik, ilaç ve kimya endüstrisinde kaydedildi. Hastalık durumunun en çok olduğu branş yüzde 6,8 ile metal üretimi oldu.

Almanya'da en çok sigortalının bulunduğu Techniker Krankenkasse (TK) 2023 yılında çalışanların hastalık bildiriminde bulunduğu günlerin rekor seviyede olduğunu açıkladı. Şirketin açıkladığı sayılara göre sigortalı olan çalışanların geçen yıl hastalık bildiriminde bulunduğu gün sayısı ortalama 19,4. Bu sayıların korona pandemisinden önceki seviyenin üzerinde olduğu kaydediliyor. TK Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "Çalışmama bildirimlerinin başlıca sebebi bir önceki yıl olduğu gibi gribal enfeksiyon, bronşit ya da grip gibi soğuk algınlığı hastalıkları. Eksik olunan günlerin dörtte birini bunlar oluşturuyor" dedi.

Reuters/EC,HT

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