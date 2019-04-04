Araştırma: Almanya’da emlak sahipleri daha da zenginleşti

Almanya’da yapılan bir araştırma ülke nüfusunun ortalama olarak son yıllarda mal varlıklarını artırdığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (DIW) araştırmasına göre ancak Almanya’daki bu zenginleşme uluslararası ortalamaya göre hâlâ oldukça adaletsiz bir dağılıma işaret ediyor.

Araştırmada özellikle emlak sahibi olanların mal varlığının arttığına işaret edilerek, kendi evlerinde oturanlar sahip olduğu servetinin yaklaşık 225 bin euro, kiracıların ise servetinin 24 bin euro düzeyinde kaldığı tespit edildi.

Araştırmacılardan Markus Grabka, “Mal varlığı eşitsizliği Almanya’da uluslararası ortalamayla karşılaştırıldığında oldukça yüksek, ancak bu oran son on yıldır aynı seviyede” diye konuştu.

Araştırmaya göre, ülke nüfusunun en varlıklı yüzde 10’luk kesimi toplam mal varlığının yüzde 56’sına sahipken, daha yoksul kesimin yalnızca yüzde 1,3’üne sahip olduğu belirtildi. Bu oranlarda özellikle taşınmaz sahibi olmanın rol oynadığı kaydedildi.

Doğu ve Batı Almanya arasındaki çarpıcı gelir farkı

Araştırmacılardan Christoph Halbmeier demografik ve coğrafi faktörlerin oynadığı role de dikkat çekerek, "1940-1950 yılları arasında doğan ve Almanya'nın batısında yaşayan taşınmaz mal sahipleri ortalama olarak çok daha fazla mal varlığına sahip” diye konuştu.

Araştırmaya göre, 2017’de Almanya'nın batı eyaletlerinde 17 yaş ve üstünün yıllık ortalama net geliri 121 bin 500 euroyken, doğu eyaletlerinde aynı yaş grubunda yıllık net gelirin 55 bin euroda kaldığı görüldü.

Doğudaki eyaletlerde kirada oturanların sayısının batı eyaletlerinde yaşayanlara göre daha yüksek olmasının bu farkın nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Almanya’da düşük işsizlik oranları ve artan ücretler nedeniyle son yıllarda daha fazla kişinin birikim yapabildiğine de dikkat çekildi. Araştırmaya göre net kazanç miktarı 2012-2017 arasında ortalama yüzde 22’lik artış göstererek 103 bin Euro’ya ulaştı.

DIW tarafından yapılan araştırma, 15 bin hanede yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyor. Araştırmaya 17 yaş üstündekiler katıldı. Mal varlığı olarak, emlak, tasarruf hesabı, yatırım hisseleri, özel emeklilik sigortası göz önünde bulunduruldu.

dpa / SÖ,JD

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