 Araştırma: Almanya’da öğretmen açığı tahminlerin üzerinde | ALMANYA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Araştırma: Almanya’da öğretmen açığı tahminlerin üzerinde

Bertelsmann Vakfı’nın araştırması, Almanya’da gelecek beş yıl içinde öğretmen açığının beklenenin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Almanya’da 2025 yılında ilkokullarda 26 bin 300 öğretmen açığı olacak.

default

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, Almanya’da 2025 yılında ilkokullarda yaklaşık 26 bin 300 öğretmen açığı olacağı tahmin ediliyor. Eyaletlerin eğitim bakanları ise geçen yıl Ekim ayında yaptıkları toplantıda, öğretmen açığının 15 bin 300 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

Sonuçları bugün Gütersloh’da açıklanan araştırma, Federal İstatistik Dairesi’nin nüfus artışına dair Haziran ayında açıklanan tahminlerine dayanıyor. Bu verilere göre, 2025 yılında ülkede yaşı ile 6 ile 10 arasında değişen 3 milyon 300 bin civarında çocuğun yaşayacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, 2030 yılında ilk öğrenim düzeyindeki öğrenci sayısının 3 milyon yerine 3 milyon 180 bin olması bekleniyor. Eyaletlerin eğitim bakanlarının nüfusa dair daha önce yayınlanan verileri dikkate alması nedeniyle ülkede beklenen öğretmen açığına ilişkin sayının daha düşük olduğu belirtildi.

"Bu sürede açığı kapamak mümkün değil

Bertelsmann Vakfı Başkanı Jörg Dräger, öğretmen açığı konusunda derhal çözüm bulunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Öğrencilerin sayısının da tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Dräger, bu kadar kısa süre içinde açığı kapatmaya yetecek ilkokul öğretmeni yetiştirmenin de mümkün olmadığını ifade etti.

Öğretmen açığının kapatılması için diğer meslek gruplarından kişilerin ilkokul öğretmenliğine yönlendirilmesini öneren Dräger, gereken nitelikler kazandırılarak, mentorların yardımı ile bu işe başarılı bir şekilde uyum sağlayabileceklerini dile getirdi. Dräger, bunun yanı sıra emeklilik yaşına gelen ilkokul öğretmenlerinin daha uzun süre çalışması için desteklenebileceğini söyledi.

KNA,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

CDU’lu vekil: Almanca bilmeyen ilkokula gidemesin

İlkokula gidebilmek için Almanca bilmenin ön koşul haline getirilmesini isteyen Hristiyan Demokrat milletvekili Carsten Linnemann’a tepki yağıyor. Linnemann’a Almanya Türk Toplumu’ndan da sert bir eleştiri geldi. (06.08.2019)  

Bilir kişi: İlkokulda başörtü yasağı anayasaya uygun

Almanya'da ilkokul çağındaki kız çocuklarına başörtü yasağı getirilip getirilmemesi tartışılıyor. Yasakla ilgili hazırlanan bir bilir kişi raporuna göre böyle bir yasak Alman anayasasına aykırı değil. (29.08.2019)  

Sınav notunda çifte standart: Murat-Max farkı

Almanya’da yapılan bir deneyde, öğretmen adayları, dilbilgisi sınavında aynı performansı sergileyen iki öğrenciden Türk kökenli olduğunu düşündükleri ilkokul öğrencisine daha düşük not verdi. (24.07.2018)  

Almanya'daki ilkokul öğretmeni açığı endişe yaratıyor

Almanya, artış beklenen öğrenci sayısını karşılayabilmek için 2025 yılına kadar ilköğretimde yaklaşık 105 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyuyor. Ancak mezun sayısı yetersiz. (31.01.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild: Kopftuch in der Schule

Bilir kişi: İlkokulda başörtü yasağı anayasaya uygun 29.08.2019

Almanya'da ilkokul çağındaki kız çocuklarına başörtü yasağı getirilip getirilmemesi tartışılıyor. Yasakla ilgili hazırlanan bir bilir kişi raporuna göre böyle bir yasak Alman anayasasına aykırı değil.

Türkei | Syrische Flüchtlingskinder arbeiten in einer Textilfabrik in Gaziantep

BM: 3 milyon 700 bin çocuk mülteci okula gidemiyor 30.08.2019

Dünyadaki çocuk mültecilerin yarısından fazlası okula gidemiyor. BM raporunda Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere çocuk mültecilerin eğitimi için mali desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Carsten Linnemann

CDU’lu vekil: Almanca bilmeyen ilkokula gidemesin 06.08.2019

İlkokula gidebilmek için Almanca bilmenin ön koşul haline getirilmesini isteyen Hristiyan Demokrat milletvekili Carsten Linnemann’a tepki yağıyor. Linnemann’a Almanya Türk Toplumu’ndan da sert bir eleştiri geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki

Almanya’nın Hessen eyaletinin bir beldesinde aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin CDU, SPD ve FDP’nin oyları ile muhtar seçilmesi tepki topladı. CDU lideri Kramp-Karrenbauer seçimin iptalini istedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  