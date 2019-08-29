Araştırma: Almanya’da öğretmen açığı tahminlerin üzerinde

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, Almanya’da 2025 yılında ilkokullarda yaklaşık 26 bin 300 öğretmen açığı olacağı tahmin ediliyor. Eyaletlerin eğitim bakanları ise geçen yıl Ekim ayında yaptıkları toplantıda, öğretmen açığının 15 bin 300 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

Sonuçları bugün Gütersloh’da açıklanan araştırma, Federal İstatistik Dairesi’nin nüfus artışına dair Haziran ayında açıklanan tahminlerine dayanıyor. Bu verilere göre, 2025 yılında ülkede yaşı ile 6 ile 10 arasında değişen 3 milyon 300 bin civarında çocuğun yaşayacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, 2030 yılında ilk öğrenim düzeyindeki öğrenci sayısının 3 milyon yerine 3 milyon 180 bin olması bekleniyor. Eyaletlerin eğitim bakanlarının nüfusa dair daha önce yayınlanan verileri dikkate alması nedeniyle ülkede beklenen öğretmen açığına ilişkin sayının daha düşük olduğu belirtildi.

"Bu sürede açığı kapamak mümkün değil”

Bertelsmann Vakfı Başkanı Jörg Dräger, öğretmen açığı konusunda derhal çözüm bulunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Öğrencilerin sayısının da tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Dräger, bu kadar kısa süre içinde açığı kapatmaya yetecek ilkokul öğretmeni yetiştirmenin de mümkün olmadığını ifade etti.

Öğretmen açığının kapatılması için diğer meslek gruplarından kişilerin ilkokul öğretmenliğine yönlendirilmesini öneren Dräger, gereken nitelikler kazandırılarak, mentorların yardımı ile bu işe başarılı bir şekilde uyum sağlayabileceklerini dile getirdi. Dräger, bunun yanı sıra emeklilik yaşına gelen ilkokul öğretmenlerinin daha uzun süre çalışması için desteklenebileceğini söyledi.

KNA,dpa/JD,AÜ

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