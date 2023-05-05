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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/C. Schmidt
PolitikaAlmanya

Araştırma: Almanya'da çalışan nüfus 2060'a kadar azalacak

1 saat önce

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da 2060'a kadar çalışan nüfusun yüzde 11,7 oranında azalması bekleniyor. Nüfusun yaşlanması bu düşüşe neden olarak gösterildi.

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Almanya'da yapılan bir araştırma, 2060 yılına kadar ülkede iş gücü arzının önemli ölçüde düşeceği tahminini ortaya koydu.

İş Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, 2060 yılına kadar istihdama katılma potansiyeli olanların sayısının yüzde 11,7 azalarak 45 milyon 700 binden 40 milyon 400 bine düşeceği belirtildi.

Araştırmaya göre, sadece 2035 yılına kadar iş gücü piyasasında yer alacakların sayısının 1 milyon 800 bin civarında azalarak 43 milyon 900 bine düşeceği tahmin ediliyor.

Yaşa bağlı olarak çalışabilecek nüfustaki gerileme iş gücü arzındaki düşüşün en önemli nedeni olarak gösterildi.

Uzmandan iş gücü göçü önündeki engellerin kaldırılması çağrısı

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren IAB uzmanı Enzo Weber, "Sonuçlar gelecek on yıllarda işletmelerde daha az iş gücü arzının olacağını gösteriyor" dedi. İş gücü arzında düşüşün engellenmesi için önlemler alınması gerektiğini ifade eden Weber, özellikle yabancı kadınların ve yaşlıların istihdam edilmesinin, işsizliğin azaltılmasının ve göçün gerekli olduğuna dikkat çekti. 

İş gücü göçünde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla üçüncü ülkelerin öneminin arttığını ifade eden Weber, bu neden AB ülkeleri dışından iş gücü göçü önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Weber, çalışmak için gelenlere istihdam piyasasında uzun vadeli bir perspektif sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İş gücü arzında 2035 sonrasında uzun vadede istikrarın sağlanması için doğum oranının artması gerektiğine dikkat çeken Weber, bunun için belirleyici olacak durumun meslek ile aile yaşamı arasında uyum sağlanması olduğunu kaydetti. Weber bunun için çocuk bakım hizmetlerinin artırılması, eşler arasında görev bölüşümünün sağlanması, bireysel esnek çalışma modellerinin sunulması ve aile politikasına destek verilmesi gerektiğini belirtti.

rtr/JD,TY

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