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Fotoğraf: Andreas Franke/picture alliance
ToplumAlmanya

Araştırma: Almanya ve ABD'de demokrasiye güven azalıyor

50 dakika önce

Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmaya göre krizler ve enflasyon Alman ve ABD vatandaşlarının demokrasiye güvenini azaltıyor.

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Alman Bertelsmann Vakfı karşılaştırmalı "Eupinions" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Alman ve ABD vatandaşlarının demokrasilerine duyduğu güven krizler ve enflasyon nedeniyle azalıyor.

Demokrasinin işleyişinden memnun olanların sayısı azaldı

Almanların yüzde 54'ü ülkelerinde demokrasinin işleyişinden memnun. Mart ayında bu rakam yüzde 66'ydı. Araştırmanın sonuçlarına göre Almanlar hükümetin kriz yönetimine şüpheyle bakıyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı, yüzde 47'lik kesim hükümetin acil sorunların üstesinden geleceğine inanıyor.

Araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası dijital değişimin demokrasi için riskten çok şans olacağını düşünüyor. Yüzde 70'lik kesim, dijitalleşmenin demokrasiyi tehdit ettiğine inanmıyor.

Araştırmaya katılan ABD vatandaşlarının yüzde 55'i ülkelerinde demokratik sistemin iyi işlediği görüşünde. Yüzde 49'luk kesim hükümetin icraatlarından memnun olduğunu belirtiyor.

Dijitalleşme konusunda fark

ABD vatandaşlarının yüzde 77'si dijital dönüşümü bir tehdit olarak görmüyor. Yüzde 86'lık kesim dijitalleşmeyi "olumlu" diye nitelendiriyor. Ancak Almanların yüzde 91'i dijitalleşmenin ne anlama geldiğini bildiğini söylerken, ABD vatandaşları arasında bu oran yüzde 50'de kalıyor.

Eupinions kurucusu Isabell Hoffmann araştırmanın sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasinin temeli Almanya ve ABD'de hâlâ güçlü ancak varolan sıkıntılar yüzünden çatlaklar görmeye başlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Hoffmann siyasetçilerin bu gelişmeyi ciddiye alması söyleyerek, insanlara demokratik toplumun sorunları çözebilecek durumda olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

Eylül ayında yapılan Eupinions araştırmasına ABD'den bin 100, Almanya'dan ise bin 800'den fazla kişi katıldı.

AFP, dpa / HT,EC

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