Araştırma: Almanya göç ülkesi olarak çekiciliğini artırmalı

Yapılan araştırmaya göre, Almanya'nın AB dışı ülkelerden daha fazla işçi çekebilmesi için göç ülkesi olarak çekiciliğini artırması gerekiyor.

Almanya'da nitelikli iş gücü sorunuyla ilgili yapılan yeni bir araştırma kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan araştırmaya göre, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden daha fazla işçi çekebilmesiiçin göç ülkesi olarak çekiciliğini artırması gerekiyor.

Münih merkezli Alman Bilim ve Mühendislik Akademisi (acatech) tarafından gerçekleştirilen araştırma, gelecekteki nitelikli iş gücü eksikliğini telafi etme doğrultusundaki en büyük potansiyelin bu noktada yattığını belirtiyor.

Almanya'da yarı zamanlı çalışanlar veya kadınlar ve emekliler için yurt içi potansiyel hâlihazırda büyük ölçüde artırıldı. Acatech'in yayımladığı çalışmayı gerçekleştiren Münihli ekonomist Ann-Kristin Achleitner ve RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Christoph M. Schmidt, "Bu, son yıllardaki başarılı uygulamalarla yurt içi potansiyelin zaten büyük oranda tükendiğini gösteriyor" ifadesini kullanıyor.

Entegrasyon faktörü

Şu an AB dışından gelen insanlar Almanya'ya yönelik göçün sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor. Araştırma, bu oran artırılmak isteniyorsa Almanya'nın uluslararası sahnede kendisini "açık bir toplum" ve çalışmaya istekli yetenekli insanlar için entegrasyona uygun bir yer olarak pazarlamak zorunda olduğunu savunuyor.

Achleitner ve Schmidt, entegrasyonun anahtarı olarak tanımladıkları dil öğreniminin daha da kararlı bir şekilde teşvik edilmesi ve eğitimli göçmenlerin Alman iş gücü piyasasına çekilebilmesi için daha hedef odaklı çalışılması tavsiyesinde bulunuyor.

Almanya'da bürokrasinin çok fazla olmasına ve işlemlerin oldukça uzun sürmesine dikkat çeken araştırma, bu bağlamda sadece halkta değil, Alman makamlarında da sıcak bir karşılama kültürü oluşması gerektiğini belirtiyor.

Dijitalleşme vurgusu

Uzmanlar, yabancı işçilere ek olarak iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve otomasyonunda da potansiyel görüyor. Almanya, hem fiber optik altyapı hem de kamu yönetiminin dijitalleşmesi bakımından AB ülkeleri arasında en son sıralarda yer alıyor.

Araştırma, eğitimde de reforma gidilmesi gerektiğine işaret ediyor. Almanya'da şu an öğrencilerin yüzde 5,9'u diploma almadan okuldan ayrılıyor ve beşte biri mesleğini icra etmesine yetecek bilgiye sahip değil. Araştırma, bu sorunun çözümü için de eğitimin modüler hâle getirilmesinin şart olduğunu ifade ediyor.

DW,dpa/CÖ,TY

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