Araştırma: Alman emniyetinde ırkçılık ve cinsiyetçilik

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) çalışanları, meslektaşlarının beşte birinin cinsiyetçi (seksist) ya da ırkçı olduğunu düşünüyor.

Merkezi Stuttgart'ta bulunan Frauenhofer Çalışma Ekonomisi Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) çalışanları, meslektaşlarının beşte birinin ırkçı ya da seksist olduğunu düşünüyor.

Araştırma için toplam 8 bin 121 çalışanı olan BKA'nın bin 843 çalışanı, enstitünün internet üzerinden kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı. Eylül 2022'de yapılan çalışmaya göre BKA'da on çalışandan biri, iş yerinde en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını söyledi. Araştırmanın yazarları, bu tacizleri "dış görünüşler ilgili şaka ya da yorumların yanı sıra bir kişiyle romantik ya da cinsel ilişki kurmaya yönelik istenmeyen girişimler" şeklinde ifade etti. BKA çalışanlarının yüzde 60'ı erkeklerden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı BKA içinde 70'den fazla meslek dalı var.

Her on BKA çalışanından biri, iş yerinde en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını söylüyor Fotoğraf: IMAGO/Harry Haertel

Araştırmaya göre genel merkezi Wiesbaden'da olan, Berlin ve Bonn yakınlarındaki Meckenheim'da da şubeleri bulunan BKA'nın çalışanları, işlerinden memnun da değil. Araştırmada, "Özellikle genç çalışanlar arasında kalifikasyonlarının altında işler yaptığı duygusu oldukça yaygın. Bu durum BKA'da iş yeri memnuniyetini olumsuz etkiliyor" görüşüne yer verildi.

Frauenhofer Ensitüsü Çalışma Ekonomisi ve Organizasyonu, araştırmanın sonucunda emniyete şu tavsiyede bulundu: "Önyargılara karşı duyarlılığı daha da güçlendirin, iş dağılımını daha esnek bir biçimde yapın, çalışanlardan taleplerde bulunun ve onları destekleyin."

BKA Başkanı Holger Münch, araştırmanının "değerli yanıtları" ortaya çıkardığını belirterek, "Bunlar birlikteliğimizi güçlendirecek pratik önlemlerin geliştirilmesine temel teşkil edecek" dedi.

dpa / HT,ET

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