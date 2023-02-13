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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç
Eski TBMM Başkanı Bülent ArınçFotoğraf: picture alliance/AA/Ozge Elif Kizil
PolitikaTürkiye

Arınç: Seçimler mayısta da haziranda da olamaz

1 saat önce

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, depremde yaşanan yıkım nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin zaruri olduğunu belirterek "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.

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AKP Kurucular Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yarattığı büyük yıkım sonrasında seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına katılarak bunun bir tercih değil zaruret olduğunu belirtti.

Arınç, 22'nci Dönem TBMM Başkanı sıfatıyla kaleme aldığı duyuruda, depremlerde yaşanan büyük can kaybı ve yıkıma işaret ederek "Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Bazı siyasetçi ve gazetecilerin seçimlerin ne zaman yapılacağı konusundaki tartışmalarını eleştiren Arınç, "Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız?" sorularını yöneltti.

"Yeni nüfus sayımı gerekebilir"

Ortalama 15 milyon kişinin depremden etkilendiği şehirlerin TBMM'de 85 milletvekiliyle temsil edildiğine ve büyük can kaybı nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime gidilirken nüfus sayımıyla sandalye sayılarını yeniden hesaplaması gerekebileceğine işaret eden Arınç, "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır… Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir " dedi.

Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyebileceklere karşı "Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir" diyen Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bizzat bir araya gelerek konuyu istişare etmesi gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük can kaybı ve yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük can kaybı ve yıkıma yol açtı.Fotoğraf: Anne Pollmann/dpa/picture alliance

"YSK devreye girebilir"

Arınç, "Anayasanın 78. maddesine konulacak bir fıkra, mevcut hükme ilaveten, adeta olağanüstü hal ilanındaki gerekçeye benzer şekilde deprem benzeri afetlerde de seçimlerin ertelenmesini hükme bağlayabilir. Şüphesiz anayasa hükmü olacağı için tüm partilerin ve milletvekillerinin nitelikli çoğunlukta uzlaşmaları gerekmektedir. Ayrıca anayasanın 79. maddesi seçimle ilgili YSK'yı görevlendirmiştir. 7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'unun 6. maddesine göre YSK toplanarak mevcut durum karşısında seçimlerin 2023 Mayıs veya Haziran aylarında yapılmasının mümkün olmadığına karar verebilir ve bu kararı gereği yapılmak üzere yasama organına bildirebilir" ifadelerini kullandı.

Erteleme önerileri

Arınç, seçimleri erteleme konusundaki düşüncelerini ise şöyle sıraladı: "Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir. İkinci tercihim, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Seçimleri'nin ötelenerek Kasım 2023'de yapılmasıdır. Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır."

Depremin ekonomik maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olacağı yönündeki tahminlere işaret eden Arınç, böyle bir dönemde bu yıl seçim olacakmış gibi bütçeye konulan üç kat hazine yardımının derhal durdurulması ve bu miktarın depremin yaralarının sarılması için kullanılması gerektiğini belirtti ve "Bu kapsamda partilere ödenmiş olan miktarlar da geri alınmalıdır" tavsiyesinde bulundu. 

DW/BK,BÖ

 

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