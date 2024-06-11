Apple'dan OpenAI ile işbirliği: Siri'ye ChatGPT yardımı

Yapay zeka yarışında geride kalan Apple, piyasanın hakimi OpenAI ile işbirliği yaptı. ChatGPT artık Siri ile çalışacak.

Google ve Microsoft gibi rakipleri yapay zeka teknolojine yatırım yaparken sessiz kalan Apple uzun süredir beklenen stratejisini açıkladı, ancak yatırımcıları memnun edemedi.

Şirket her yıl düzenlediği geliştiriciler konferansı WWDC'de "Apple Intelligence" adını verdiği ürününü tanıttı. Böylece 2011 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülen sesli asistan Siri'ye yeni özellikler kazandırılırken, ChatGPT ile işbirliği yapıldığı açıklandı.

ChatGPT'nin yeni versiyonu GPT-4o en gelişmiş yapay zeka botlarından. Fotoğraf: Jaap Arriens/NurPhoto/IMAGO

Bir yapay zeka dil modeli olan ChatGPT, gelişmiş özellikleriyle piyasayı domine ediyor. Farklı versiyonları bulunan ChatGPT, yatırımcıları arasında Microsoft'un da olduğu OpenAI şirketinin geliştirdiği bir ürün.

Yenilenen Siri, email yazmak veya duruma göre ses tonunu değiştirmek gibi özellikler kazanırken; kullanıcıların izin vermesi halinde görevlerini yerine getirebilmek için ChatGPT'den yardım isteyebilecek.

Apple yılın ilerleyen aylarında ChatGPT'nin iPhone'lara entegre edileceğini, kullanıcıların bu hizmet için bir bedel ödemeyeceğini açıkladı. Normalde ChatGPT'nin sınırlı özelliklere sahip ücretsiz versiyonunun yanı sıra gelişmiş ücretli bir modeli de bulunuyor.

Apple ayrıca Google ile yapay zeka konusunda bir ortaklık yapabileceklerini duyurdu.

Yatırımcılar mutsuz

iPhone'lara güç verecek en yeni işletim sistemi iOS 18'in de tanıtıldığı sunum hem ekonomistler hem de güvenlik kaygısı taşıyan kullanıcılarda soru işaretlerine neden oldu.

Apple'ın yapay zeka stratejisini açıklamasından sonra şirket hisseleri yüzde 2 değer kaybetti. Uzmanlar, atılan adımın şirketi rekabette öne geçirmediğini, Apple'ın Microsoft ve Google'ın gerisinde kaldığını söyledi. Ekonomistler, tanıtılan özelliklerin kısa vadede şirketin iPhone satışlarını artırmaya yetmeyeceğini de öngördü.

Apple sunumda güvenlik ve gizliliğe özellikle vurgu yaptı. Kullanıcı verilerinin OpenAI ile paylaşılmayacağını, gizliliği öncelediklerini ısrarla tekrarladı. Ancak teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk bu söylemi yetersiz buldu, şirkete sert dille eleştirdi.

Elon Musk'tan yasak tehdidi

Elon Musk uzun zamandır OpenAI şirketini eleştiriyor. Fotoğraf: Sonny Tumbelaka/AFP

Elektrikli otomobil markası Tesla'nın CEO'su ve sosyal medya sitesi X'in sahibi olan Elon Musk, "Eğer ChatGPT iPhone'lara entegre edilirse, şirketlerinde Apple ürünlerini kullanmayı yasaklayacağını" söyledi. Musk'ın en büyük şirketi Tesla'da 140 binden fazla kişi çalışıyor.

Apple'ın kendi yapay zeka uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI'a güvenmesini eleştiren Musk, "Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, buna rağmen OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma" diye konuştu. Apple'ı neler olup bittiğinden habersiz olmakla suçladı.

Ancak bazılarına göre Musk'ın bu çıkışı sürpriz değil. 2015'te OpenAI'ın kurucuları arasında olan Musk, 2018'de şirketten ayrılmıştı. ChatGPT'nin popüler hale gelmesinden sonra OpenAI'ya ve şirketin CEO'su Sam Altman'ın en güçlü muhaliflerinden oldu. Musk yakın zamanda kendi yapay zeka botu Grok'u da tanıtmıştı.

DW / MUK,HT

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