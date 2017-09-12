 Apple piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk şirket oldu | EKONOMİ | DW | 02.08.2018

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EKONOMİ

Apple piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk şirket oldu

ABD merkezli elektronik şirketi Apple'ın hisse senetlerindeki değer artışı ile birlikte piyasa değeri 1 trilyon doları geçti. 1976 yılında kurulan Apple, tarihte bu eşiği geçen ilk şirket oldu.

Tim Cook

Apple CEO'su Tim Cook

Elektronik devi Apple'ın, ABD borsalarındaki hisse senetlerindeki değer artışıyla birlikte şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Apple böylece bu eşiği aşan ilk şirket olarak tarihe geçti.

Perşembe günü öğle saatlerinde New York Borsası'nda değeri 207,5 dolara yükselen Apple hisselerindeki bu artışla birlikte şirketin değeri 1 trilyon doları aşarken, hisseleri bu yıl başından beri değer kazanımı yüzde 22'ye ulaştı.

İflas eşiğinden en değerli şirkete

1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple'ın geçmişinde birçok dönemeç bulunuyor.

Jobs, şirketin CEO'luğunu üstlenmek üzere 1983 yılında getirdiği John Sculley ile daha sonradan giriştiği iktidar mücadelesini 1985'te kaybetmiş ve 1997'de geri dönene dek kurucularından birisi olduğu şirketten uzaklaştırılmıştı.

1990'lı yıllarda büyük maddi sorunlar yaşayan ve iflasın eşiğine gelen Apple, Jobs'un ayrıldıktan kurduğu yazılım ve donanım şirketi NeXT'i satın alarak eski kurucunun geri dönüşünü sağlamıştı.

Ancak o dönemde sabit giderlerini bile ödeyemeyecek hale gelen şirket, en büyük rakibi Microsoft'tan 150 milyon dolarlık borç alarak ayakta kalmayı başarabilmişti.

Steve Jobs, John Sculley ve Steve Wozniak

Steve Jobs, solda, John Sculley, ortada ve Steve Wozniak

Önlenemeyen yükseliş

Jobs işin başına geçtikten sonra 1998 yılında Compaq Computer şirketinde çalışan Tim Cook'u işe aldı ve ikili o tarihten itibaren Apple'ı bir inovasyon merkezine dönüştürdü.

Şirketin marka değerini arttırıp, iMac, iPod, iTune, iPhone, iPad gibi ürünlerle Apple markasını güçlendiren ikilinin yolları Jobs'un 2011 yılında pankreas kanserine yenik düşmesiyle ayrıldı.

O tarihten itibaren Apple'ın CEO'luğunu üstlenen Tim Cook şirketin piyasa değerinin 1 trilyon doların üzerine çıkmasında büyük rol oynadı.

Steve Jobs

Steve Jobs yönetimindeki Apple ilk iPhone'u 2007 yılında piyasaya sürdü

DW,AP,AFP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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