AP'nin yeni başkanı David Sassoli oldu

İtalya'nın Sosyal Demokrat Partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi David Sassoli, AP'deki ikinci tur oylamada yeterli çoğunluğu sağlayarak başkanlığa seçildi. Sassoli'nin bugün yapılan oylamada parlamentodaki 667 geçerli oydan 345'ini aldığı bildirildi. Sassoli'ye karşı aralarında Alman Yeşiller Partisi parlamenteri Ska Keller'le birlikte üç aday yarışıyordu. Avrupa Parlamentosu'nda 10 yıldan bu yana parlamenter sıralarında oturan Floransa doğumlu 63 yaşındaki Sassoli, aynı zamanda bir televizyon gazetecisi.

Sassoli, yine bir İtalyan politikacı olan Antonio Tajani'den başkanlık görevini devralacak. AP'de Sosyalist grupla muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin arasında yapılan anlaşma uyarınca, beş yıllık yürütme döneminin başkanlığı iki grup arasında paylaşılıyor. Buna göre şimdi Sosyalist parlamenter Sassoli, başkanlık görevini 2,5 yıl sürdürecek. Yürütme döneminin son 2,5 yılında da Avrupa Halk Partili bir muhafazakar parlamenter başkanlığı devralacak.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu

Avrupa Halk Partisi, Sassoli'nin adaylığını desteklemek için bu seçimlere kendi adayıyla katılmaktan vazgeçmişti. Avrupa Halk Partisi'nin başkan adayı daha sonra belirlenecek.

"Daha güçlü bir AP"

Sassoli, oylama öncesi yaptığı konuşmada Avrupa Parlamentosu'nun anlamını güçlendirmek istediğini belirterek "Daha önemli bir rol oynayacak bir parlamentoya ihtiyacımız var" dedi. Beş yıllık yürütme döneminde üstesinden gelinmesi gereken çok sayıda zorluk olduğunu ifade eden Sassoli, Avrupa vatandaşları ile Avrupa kurumları arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Brüksel'de Salı günü düzenlenen özel Avrupa Birliği zirvesinde, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmişti. Von der Leyen'in başkanlığının da Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamada belirlenmesi gerekiyor.

dpa/HS,BK

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