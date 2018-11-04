AP'nin en büyük grubuna Alman başkan

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Avrupa Halk Partisi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği kongrede liste başı adayını belirledi. Kongrede yapılan oylamada Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak seçimlerinde liste başı adayı seçildi. Weber aynı zamanda Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu Başkanlığı koltuğuna da aday gösterildi. Oylamada delegelerin yüzde 79'u Weber'in adaylığını desteklerken, Weber'in rakibi Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb'a destek yüzde 20'de kaldı. 619 geçerli oyun 492'si Weber'e verildi.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

46 yaşındaki Manfred Weber 14 yıldır Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyor. 2014 yılından bu yana Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanlığı görevini yürütüyor. Weber Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladığında, bu göreve seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini sonlandıracağını belirtmişti. Göç konusunda kontrollerin sıkılaştırılmasını talep eden Weber, Avrupa'nın Hristiyan değerlerini savunmuştu.

Weber'in rakibi 50 yaşındaki Stubb ise ülkesinde aktif bir siyasetçi olarak tanınıyor. Uzun yıllar hükümette görev yapan Stubb'a çok fazla şans tanınmıyordu. Stubb, bugün yapılan oylamayı "Finlandiya ve Almanya arasında bir maça" benzetmişti.

Merkel'den tebrik

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada Manfred Weber'e tam destek vermişti. Merkel, "Sevgili Alex seçim kampanyan için teşekkürler ama kalbim Manfred için atıyor" ifadesini kullanmıştı. Seçimlerden sonra açıklama yapan Merkel, "Manfred Weber yaptığı harika konuşmayla memleketi (Almanya) ile Avrupa'ya dair görevler arasında bağlantı kurdu" dedi.

Avrupa Halk Partisi'nin önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yine en güçlü parti grubunu oluşturması hâlinde, liste başı adayının Avrupa Komisyonu başkanlığını Jean-Claude Juncker'den devralmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

dpa, rtr / HT, BK

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