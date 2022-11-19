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Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha APEC zirvesinde
Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha APEC zirvesindeFotoğraf: Vachira Vachira/NurPhoto/picture alliance
PolitikaAsya

APEC ülkelerinin "çoğu" Ukrayna'daki savaşı kınadı

27 dakika önce

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) örgütünün Tayland'daki zirvesi sona erdi. Sonuç bildirgesinde üye devletlerinin çoğunun Ukrayna'daki savaşı kınadığı belirtildi.

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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) örgütünün Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlediği zirve sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesinde APEC’e üye ülkelerin "çoğunluğunun" Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını kınadığı belirtildi.

Bildirgede "Üyelerin çoğunluğu Ukrayna’daki savaşı güçlü bir biçimde kınadı ve savaşın muazzam insani acılara neden olduğunu ve küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkları artırdığını vurguladı" denildi. Ancak bildirgede savaşla ve ekonomik yaptırımlarla ilgili ülkelerin farklı görüş ve değerlendirmelere sahip oldukları da ifade edildi. Bildirgede ayrıca yüksek enflasyon, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve doğal felaketler gibi sorunlarla mücadelede daha yoğun çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

APEC’e üye olan 21 ülke arasında Rusya, Çin ve ABD de bulunuyor. APEC zirvesinde çıkan bildirgenin hafta içinde Endonezya’da düzenlenen G20 zirvesinden çıkan bildirgeyle kelimesi kelimesine aynı olduğu kaydediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne G20 zirvesine ne de APEC’e katıldı. Rusya’yı temsilen APEC’e katılan Başbakan Yardımcısı Andrey Belusov zirvede Rusya’ya yönelik "oldukça adaletsiz eleştiriler" olmakla birlikte "dost olmayan ülkelerin" bile ortak sorunları ele alırken itidal gösterdiği ve yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Pasifik bölgesinde serbest ticareti geliştirmek amacıyla kurulan APEC’e üye olan devletler Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, ABD, Çin Taipeisi, Hongkong, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Papua Yeni Gine, Şili, Peru, Rusya ve Vietnam.

Bir sonraki APEC zirvesinin 12 Kasım 2023 tarihinde ABD'nin San Francisco kentinde yapılması bekleniyor.

dpa, AFP / EC, JD

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