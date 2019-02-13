 AP′den Riyad′a: Kadınlara vasi uygulamasından vazgeçin | DÜNYA | DW | 14.02.2019

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DÜNYA

AP'den Riyad'a: Kadınlara vasi uygulamasından vazgeçin

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararda, Suudi kadınların vasileri olmadan yaşayabilmeleri için Riyad'a çağrı yapıldı. Kararda kadınların takibi için kullanılan cep telefonu uygulamasına da son verilmesi istendi.

Saudi Arabien Wahlen Frauen (Getty Images/J.Pix)

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Avrupa Parlamentosu'nda Perşembe günü yapılan bir oylamayla Suudi Arabistan'a yönelik bir karar tasarısı kabul edildi. Karar metninde Riyad yönetimine kadınlara yönelik vasilik sistemini sona erdirme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da geçerli olan vasilik sisteminine göre kadınların evlenme, pasaport alma ve seyahat etme gibi hayatın pek çok alanında erkeklerden izin alması gerekiyor.

Karar metninde "hükümetin takip servisi"ne ilişkin kaygılar da dile getirildi. Absher adlı cep telefonu uygulaması kadınların sınır dışına çıkması durumunda vasisine mesaj yoluyla bildirimde bulunuyor.

"Kadınları ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüren uygulamalar"

Üçte iki çoğunlukla kabul edilen tasarıda "söz konusu kuralların kadınları ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürdüğü" ifade edildi. Buna derhal son verilmesi çağrısı yapılırken çeşitli nedenlerle tutuklu bulunan kadın hakları aktivistlerinin de serbest bırakılması da talep edildi.

Avrupa Parlamento'su kadın hakları konusunda ilerleme sağlanması için Riyad üzerindeki baskının sürdürülmesinin gerekliliğine işaret etti.

Kadın haklarına yönelik çağrıların yanı sıra Suudi Arabistan'dan idam cezasının kaldırılması da talep edildi. Ülkede idam cezası uyuşturucu ticareti, vatana ihanet, zina ve din değiştirme durumlarında da uygulanabiliyor. 

Avrupa Parlamentosu'nun karar tasarısı, kara para aklamayla mücadelede yetersiz kalanülkeler listesine Suudi Arabistan’ı da eklemesisonrasında geldi. Avrupa Birliği ve Riyad arasındaki ilişkiler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası gerilmişti.

Ekim ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen başka bir karar tasarısında Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturma çağrısı yapılmıştı. Parlamento ayrıca Avrupa ülkelerini Riyad'a silah ihracatını durdurmaya davet etmişti.

Avrupa Parlamentosu’nun almış olduğu kararların bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak bu kararlar Avrupalı hükümetlerin ve kurumların kararları üzerinde dolaylı yoldan etkide bulunabiliyor.

rtr/MY,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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