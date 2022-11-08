AP'den AB ülkelerine "casus yazılım" eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin casus yazılım Pegasus aracılığıyla gözetleme ve dinleme yaptığı iddialarını soruşturan Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilen komite, AB yönetiminin ve hükümetlerin skandalın aydınlatılması için yeterince iş birliği yapmadığından şikayet etti.

Pegasus'u soruşturan ve PEGA olarak bilinen komite Salı günü yayınladığı taslak raporda, AB Konseyi ve ulusal hükümetlerin "sessizlik kuralı" uyguladığını savundu. AB Komisyonu'nun ise kendi çalışanlarına yönelik casus yazılım saldırılarıyla ilgili bilgileri sadece "isteksizce ve parça parça" paylaşmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

"Ankete bile yanıt vermediler"

Raporda "Üye ülke hükümetleri PEGA komitesiyle iş birliği yapma davetini büyük ölçüde reddetti" denildi. Bazı ülkelerin iş birliğini açıkça reddettiği, diğerlerinin ise dostça davransalar da anlamlı bilgiler paylaşmadığı savunuldu. Komite, tüm AB ülkelerine casus yazılımlara karşı yasal çerçevelerinin sorulduğu bir anket gönderildiğini, ancak buna bile neredeyse kayda değer bir yanıt alınamadığını bildirdi.

Komite ayrıca Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün konuyla ilgili şimdiye kadar bir soruşturma başlatmadığına dikkat çekti. Europol'ün ancak Avrupa Parlamentosu'nun baskısı üzerine beş ülkeye mektup göndererek olayla ilgili bir soruşturma yapıp yapmadıklarını sorduğu kaydedildi.

Eleştirilere yanıt veren AB Komisyonu sözcüsü, ulusal güvenlik birimlerinin vatandaşların verilerine yasadışı yollardan erişmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu casus yazılımdan gazetecileri korumak için daha önce harekete geçtiklerini ifade etti.

İsrail'in geliştirdiği casus yazılım Pegasus

İsrailli NSO Group isimli şirket tarafından geliştirilen yazılım cep telefonlarına sızarak kısa mesajlar, şifreler, konumlar, mikrofon ve kamera kayıtları gibi bilgilere erişebiliyor.

Şirket bu teknolojiyi suçluları hedef alan bir araç olarak pazarlasa da, dünya genelinde birçok ülkede hükümetlerin bu teknolojiyi muhaliflere, gazetecilere ve siyasi rakiplere karşı kullandığına dair çok sayıda vaka saptandı.

Avrupa Parlamentosu, söz konusu yazılımı 27 üyeli AB'de demokrasiye bir tehdit olarak görüyor. Komiteye göre, NSO Group bu teknolojiyi en az 14 AB üyesine sattı.

"Polonya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya olmak üzere en az dört üye ülkede casus yazılımların yasadışı kullanımı söz konusu" denilen raporda Kıbrıs'ın da kullandığına dair şüpheler olduğu vurgulandı. Ayrıca Kıbrıs ve Bulgaristan'ın casus yazılımların yayılmasında bir "ihracat merkezi" haline geldiği savunuldu.

Pegasus: Ne kadar güvendeyiz? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AP/GY,BK