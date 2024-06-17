AP seçimleri sonrası SPD'de sular durulmuyor

Aşırı sağcı partilerin oylarını önemli ölçüde arttırdığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçları tartışılmaya devam ederken Almanya'da da adeta hezimete uğrayan koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) sular durulmuyor.

Ana muhalefet Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) yüzde 30 oy oranıyla önde tamamladığı seçimlerde SPD'nin yüzde 13,9 oranında oy alması parti yönetimini ve Başbakan Olaf Scholz'u eleştirilerin hedefi haline getirdi.

9 Haziran'daki seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 15,9 oy oranıyla SPD'nin önüne geçti.

AfD'nin birinci parti konumuna geldiği Thüringen Eyalet'inde SPD Eyalet Başkanı Georg Maier, seçim sonuçlarından parti yönetimini sorumlu tuttu.

Eylül ayında bu eyalette parlamento seçiminin yapılacağını hatırlatan Maier, Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada SPD'nin seçmenler nezdinde tercih edilmesini sağlamak için "acilen arka bahçesini temizlemesi gerektiğini" söyledi.

Partisinin "çalışan orta kesime" daha güçlü bir şekilde odaklanması çağrısında bulunan SPD'li Maier, ekonomik sıkıntıların söz konusu kesimi sarstığını ve tedirgin ettiğini belirtti. Bu durumun özellikle Thüringen'in de yer aldığı ülkenin doğusunda çok daha hissedilir olduğunu söyleyen Maier, "Doğu ile Batı arasındaki sosyal uçurumun iki ülkenin birleşmesinden 34 yıl sonra neden hala bu kadar büyük olduğunu artık kimseye açıklayamazsınız" dedi.

AP seçimlerini Almanya'da CDU-CSU önde tamamladı. Fotoğraf: Christof STACHE/AFP

"SPD, Almanya'daki bu sosyal dengesizliği bir mesele haline getirmeyi başaramadı" diye konuşan Maier, parti yönetimine ve Başbakanlığa acilen harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

Destek Aşağı Saksonya'dan

Başbakan Olaf Scholz'a destek ise Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil'den geldi.

Weil Pazar günü kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Bericht aus Berlin" (Berlin'den Haber) programında "Olaf Scholz gerçekten SPD'nin güvenine sahip ve ben başka bir alternatif göremiyorum" dedi.

Weil, seçim sonuçlarından sonra kamuoyuna yansıyan parti içi tartışmaları mantıklı bulmadığını belirterek, yaşananları kaybedilen bir futbol maçından sonra yapılan tartışmalara benzetti ve "Soyunma odasında birbirinizle açık açık konuşmalısınız ama sonra sahaya tek vücut olarak dönmelisiniz" dedi.

Koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokratları (FDP) ise eleştiren Weil, "Koalisyon ortaklarının (...) her zaman gerekli yapıcılığı göstermediği böyle bir durumda Başbakanın gerçekte neler yapabileceği abartılıyor" diye konuştu.

Koalisyonu oluşturan üç partinin de şu anda zor bir süreçte bulunduğunu kaydeden SPD'li politikacı, "Ve eğer kendilerine akıllıca tavsiyelerde bulunulursa, ortak bir yol üzerinde anlaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

dpa,Reuters/TY,JD

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