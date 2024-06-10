AP seçimleri: Scholz hükümeti ayakta kalabilecek mi?

Ana muhalefetteki CDU/CSU ittifakının galibiyeti ve aşırı sağcı AfD’nin ülkenin en büyük ikinci siyasi gücü haline gelmesi, Almanya’da koalisyon hükümetinin geleceğini tartışmaya açtı.

Almanya'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları, Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratların (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin geleceğini tartışmaya açtı.

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yüzde 30 oy oranıyla seçimlerden galip çıkması, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) oyların yüzde 15,9'unu alarak ülkenin en büyük ikinci siyasi gücü hale gelmesi, koalisyon hükümetini oluşturan partiler üzerindeki baskıyı arttırdı.

Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD, 13.9'luk oy oranıyla aşırı sağcı AfD'nin de gerisinde kaldı. Koalisyon ortağı Yeşiller de oyların ancak yüzde 11,9'unu alarak büyük hezimet yaşadı.

Erken seçim çağrıları yükseliyor

AP seçim sonuçları, Almanya'da da erken seçim tartışmalarının fitilini ateşledi. Seçimlerden galip çıkan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Başkanı Friedrich Merz, "Almanya'da politika değişikliğine ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Seçim sonuçlarının "Trafik ışığı hükümeti" olarak adlandırılan Scholz Hükümeti için "bir felaket" olduğunu söyleyen Merz, "Böyle devam edemez" dedi.

CDU'nun Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise SPD'den iki kat daha fazla oy aldıklarına dikkat çekerek, Scholz'un görevine devam etmesinin doğru olmadığını savundu. Linnemann, Olaf Scholz'un Federal Meclis'ten tekrar güvenoyu alması gerektiğin söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik lideri Markus Söder de seçim sonuçlarının "Scholz hükümetine atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi, Fransa gibi Almanya'nın da erken seçime gitmesi gerektiği savundu.

Söder, "Ülkemizin yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Trafik ışığı hükümeti meşruiyetini ve halkın güvenini kaybetti. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede seçimler yapılmalı" açıklamasını yaptı.

Alman basınında yer alan çok sayıda haber ve yorumda seçim sonuçları nedeniyle Almanya'da erken seçimlere gidilmek zorunda kalınacağı belirtiliyor, sonuçların "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümeti için "Büyük bir fiyasko" ve "Büyük bir utanç" olarak değerlendiriliyor.

AP seçimlerinde Almanya'da aşırı sağcı AfD ikinci büyük siyasi güç olmayı başardı Fotoğraf: FILIP SINGER/EPA

SPD güven oylaması çağrılarını geri çevirdi

Bugüne kadar AP seçimlerindeki en kötü sonuçlarını elde eden SPD seçim mağlubiyetini hazmetmeye çalışıyor.

SPD'nin eş başkanı Lars Klingbeil, "Artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" söyleriyle seçmenlerin güvenini yeniden kazanmaya odaklanacakları söylemekle birlikte, ana muhalefetten Scholz'a yapılan güven oylaması çağrılarını geri çevirdi.

SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Achim Post da "Sayılar yalan söylemiyor, Federal Hükümet daha iyi olmalı" açıklamasını yaptı ancak Scholz'un başbakanlığı ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını, yola onunla devam edileceğini vurguladı.

Yeşiller hezimeti sorguluyor

Yeşiller Partisi, büyük oy kaybını sorguluyor. Tarım Bakanı Cem Özdemir katıldığı bir televizyon programında, "Anahtar kelime güven, Yeşiller güven kaybetti" değerlendirmesini yaparak, partisinin yeniden "normal insanların kaygılarına odaklanması" gerekeceğini vurguladı.

Yeşiller partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt ise seçim sonuçlarının Federal Hükümet'e "adalete daha büyük dikkatle odaklanın" mesajını verdiğine işaret etti.

Göring -Eckhardt ayrıca aşırı sağın güçlendiğine dikkat çekerek, artık demokratik çoğunluğun organize olması gerektiğinin altını çizdi, Almanya'daki demokratik partilere işbirliği çağrısı yaptı.

Almanya adeta ikiye bölündü

AP seçim sonuçları Almanya'nın siyasi güç dengelerinde, siyasi topoğrafyasında, belirgin bir değişime yol açtı.

Aşırı sağcı AfD, doğu eyaletlerinde birinci parti olurken, Almanya'nın batı eyaletlerinde muhafazakar CDU ve CSU galip geldi.

AfD, Saksonya'da 31,8, Thüringen'de 30,7, Sachsen-Anhalt'te 30,5 ve Mecklenburg-Vorpommern'de 28,3, Brandenburg'da 27,5 oy oranıyla birinci parti olurken, bu eyaletlerde ikinci sırayı CDU aldı.

SPD ise bu eyaletlerde ilk üç parti arasına girmeyi başaramadı, hatta eski Sol partili Sarah Wagenknecht'in kurduğu sol popülist BSW'nin de gerisinde kaldı.

DW, dpa, AFP, AP/ DA, BÖ

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