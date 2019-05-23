AP seçimleri: İrlanda ve Çekya sandık başında

28 üyeli Avrupa Birliği'nde dört günlük Avrupa Parlamentosu(AP) seçim sürecinin ikinci gününde İrlanda ve Çekya'da halk sandık başına gidiyor.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırının Brexit sonrası ne olacağı tartışmaları sürerken İrlanda'da 3,7 milyon seçmen bugün oy kullanıyor. İrlanda, Avrupa Parlamentosu'nda görev alacak 11 milletvekilini seçecek.

Brüksel'e 21 milletvekilini gönderecek olan Çekya'da da oy verme işlemleri bugün öğlen saatleri itibariyle başladı. Ülkede sandıklar Cumartesi akşamı kapanıyor.

İngiltere'de Brexit gölgesinde seçimler

Brexit tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi nedeniyle seçimlere katılmak zorunda kalan İngiltere'de oy verme işlemi dün tamamlandı. İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının oy kullanamaması tepkilere neden oldu. Seçim Komisyonu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Hükümetin çok kısa bir süre önce seçimlere katılma kararı aldığını belirten Komisyon açıklamasında bu sürenin AB vatandaşı olan kişilerin oy kullanması için gerekli olan işlemleri tamamlamak için yeterli olmadığını belirtti.

İngiltere'de geçerli olan seçim kanunları nedeniyle seçim sonrası oy dağılımına ilişkin resmi olmayan tahminler yayınlanamıyor.

Hollanda'da sosyal demokratların beklenmedik zaferi

Hollanda'da oy verme işlemleri de dün tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyal demokrat İşçi Partisi'nin listebaşı adayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa karşıtı rakibi karşısındaki seçim yarışını beklenmedik bir şekilde önde götürüyor. Araştırma şirketi Ipsos'un sandık çıkış anketlerine göre 2014 yılında yapılan seçimlere kıyasla oylarını ikiye katlayan sosyal demokratlar ilk hesaplamalara göre yüzde 18 seviyesinde oy aldı.

Seçim öncesi anketlerinde yarışı önde götüren Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) yüzde 14 ile ikinci sırada yer alırken, anketlerde VVD ile başa baş seyreden aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ise yüzde 11'de kaldı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri, aşırı sağcı partilerin yüksek oy oranına ulaşması ihtimali sebebiyle kaygıyla izleniyor. Resmi olmayan rakamlara göre AP seçimlerine katılım oranı Hollanda'da yüzde 4 artışla yüzde 40'a ulaştı. İlk sonuçlar ışığında Avrupa yanlısı partilerin kazandığı zafere dikkat çeken Timmermans açıklamasında "Umarım, bu sonuçlar Avrupa'daki pek çok sosyal demokrat için itici güç sağlar" dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri Pazar gününe kadar sürecek

26 Mayıs'a kadar sürecek olan AP seçim sürecinde yaklaşık 418 milyon seçmen 751 milletvekili için oy kullanacak.

Fransa dahil bazı ülkelerde Cumartesi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çoğu ülkede ise Pazar günü sandık başına gidilecek.

Seçimlerin resmi sonuçları tüm üye ülkelerdeki sayım işlemlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.

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AFP,rtr/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe