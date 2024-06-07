AP seçimleri: İrlanda ve Çekya sandık başında

AP seçimlerinin ikinci gününde İrlanda ve Çekya'da oy verme işlemleri başladı. Hollanda'da dün yapılan seçimler sonrasındaki sandık çıkış anketlerine göre Timmermans liderliğindeki yeşil-sol ittifak kıl payı önde.

Hollanda'da dün başlayan dört günlük Avrupa Parlamentosu (AP) seçim maratonuna bugün İrlanda ve Çek Cumhuriyeti'nde devam ediliyor.

Yaklaşık 3,6 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı İrlanda'da sabah başlayan oy verme işlemleri akşama kadar sürecek. Sandık çıkış anketi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. İrlanda'da muhalefet partisi Sinn Fein seçimlerden birinci olarak çıkarak ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için gücünü pekiştirmeyi hedefliyor. İrlanda'nın AP'de 14 sandalyesi bulunuyor.

Çek Cumhuriyeti'nde ise bu sabah başlayan oy verme işlemleri yarın da sürecek. Çekya'nın AP'de 21 sandalyesi bulunuyor. Çek kamuoyu araştırma şirketi STEM'in seçim anketi muhalefet partisi ANO'yu yüzde 23,1 önde gösteriyordu.

Hollanda'da yeşil-sol ittifak kıl payı önde

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da dün sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemleri dün akşam tamamlandı.

Hollanda'da kesin sonuçlar Pazar akşamı açıklanacak Fotoğraf: Robin Utrecht/picture alliance

Hollanda'da kamu yayıncısı NOS'un sandık çıkış anketlerinin sonuçlarına göre seçimi sağ popülist Geert Wilders'i kıl payı geride bırakan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski üyesi Frans Timmermans önde tamamladı.

Timmermans liderliğindeki yeşil ve sol ittifak İşçi Partisi ve Yeşil Sol'un (PvdA/GroenLinks) sekiz, Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) ise AP'ye yedi milletvekili göndermesi bekleniyor. Hollanda'nın 720 üyeli AP'de toplam 31 sandalyesi bulunuyor.

AB genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar Pazar akşamı açıklanacak.

Timmermans'ın yeşil-sol ittifakının seçim zaferinin kesinleşmesi, 2019 yılından bu yana AB'nin iklim koruma paketinden sorumlu olan Timmermans açısından önemli bir başarı sayılacak. Timmermans'ın ittifakı seçim öncesinde yapılan anketlerde Wilders'in partisi PVV'nin önünde bulunuyordu. PVV, ülkede Kasım ayında yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak zaferle çıkmıştı.

Pazar günü akşamına kadar devam edecek olan seçimlerde Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeden yaklaşık 370 milyon seçmen bulunuyor. Seçmenler yarın Letonya, Malta ve Slovakya'da sandık başına gidecek. İtalya da ise yarın başlayacak oy verme işlemleri Pazar günü sona erecek. Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkede seçim Pazar günü yapılacak. Seçimler sonucunda sağ popülist ve aşırı sağcı partilerin AP'de çoğunluğu kazanabileceği belirtiliyor.

AFP, dpa/JD, EC

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