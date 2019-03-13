 AP seçimleri: Hristiyan Birlik partileri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı | TÜRKİYE | DW | 20.03.2019

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TÜRKİYE

AP seçimleri: Hristiyan Birlik partileri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Avrupa Parlamentosu seçim programını karara bağlamaya hazırlanıyor. Taslak programda, her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor.

Türkei EU Flaggen Symbolbild (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı ortak programda Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıktı. Gelecek Pazartesi günü iki partinin yönetim kurulları tarafından onaylanması beklenen taslak programda, Türkiye'nin tam üyeliğine prensipte karşı çıkıldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, gelecek beş yıl içinde AB’ye yeni üye alınmaması gerektiği belirtildi.

21 sayfalık program taslağında CDU ve CSU'nun "güçlü ve kendinden emin bir Avrupa" için mücadele edeceği ve AB'ye yönelik popülist ve milliyetçi tehditlere karşı koymak için çaba göstereceği ifade edildi.

Programda sağ popülist eğilimler ve milliyetçilik "kıtanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış ve refah projesini tehlikeye atıyor” denildi ve "büyük güçlerin zayıf bir Avrupa" görmek istediği belirtildi. İki partinin programı birlikte üç ayda hazırladığı kaydedildi.

CDU ve CSU, Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde liste başı aday olarak da Manfred Weber'i gösterdi.

Deutschland Politischer Aschermittwoch l CSU Manfred Weber (Reuters/M. Dalder)

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber

AB üyelik süreci açıklamaları

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını söylemişti. Türkiye ile ortaklığın önemli olduğunu vurgulayan Weber tam üyeliğin söz konusu olamayacağını belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak "en ideal durum Türkiye'nin bu projeyi daha fazla devam ettirmemesi konusunda anlaşmak" demişti. Hahn Gümrük Birliği modernizasyonu müzakelerine başlanması çağrısı yapmıştı.

AP seçimleri Mayıs ayında yapılacak

23 Mayıs-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Parlamentosu'nda parlamenterlik görevini yürütecek kişiler seçilecek. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması durumunda 705 vekil, ayrılmaması durumunda ise 751 vekil yeni dönemde parlamentoda görev alacak.

Altı Avrupa Birliği (AB) ülkesinde geçtiğimiz günlerde yapılan bir ortak anket Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Parlamento’daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun üye sayısını neredeyse ikiye katlayacağını göstermişti. Anketin Almanya'daki sonuçları CDU ve CSU'nun yüzde 29 oyla liderliğini koruduğunu göstermişti.

dpa, DW/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Kati Piri DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı  

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