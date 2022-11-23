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Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg kentindeki binası.
Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg kentindeki binası.Fotoğraf: Daniel Kalker/picture alliance
PolitikaAvrupa

AP Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan etti

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu Rusya'yı "terör sponsoru devlet" olarak tanıyan bir karar aldı. Kararda, AB bir ülkeyi "terörist devlet" ilan edecek yasal çerçeveyi oluşturmaya çağrıldı.

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Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'yı "terör sponsoru devlet" olarak tanıyan bir karar aldı. Bugün düzenlenen oturumda 58'e karşı 494 AP üyesinin oyuyla kabul edilen kararda, Rus birlikleri Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlandı ve "AP, Rusya'yı terör sponsoru bir devlet ve terörizmi araç olarak kullanan bir devlet olarak tanımaktadır" denildi.

Kararda, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'daki sivil halka yönelik kasıtlı olarak gerçekleştirilen saldırılar ve işlenen suçlar, sivil altyapının tahrip edilmesinin yanı sıra insan hakları ve uluslararası insanî hukuk alanındaki ciddi ihlaller, terör eylemlerine denk gelmektedir" ifadesine yer verildi.

AB'ye yasal çerçeveyi oluşturma çağrısı

AP üyelerinin sembolik siyasi bir mesajı niteliğindeki kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. AP üyeleri kararda AB'ye üye 27 devleti benzer yönde adım atmaya, AB'yi de bir devletin "terör sponsoru" olarak ilan edilebilmesini sağlayacak yasal çerçeveyi oluşturmaya çağırdı.

ABD'den farklı olarak AB'nin bir ülkeyi "terör sponsoru devlet" olarak ilan edecek hukuki mekanizmaları bulunmuyor. Ancak ABD de şimdiye kadar bu tür bir adımdan kaçındı. Amerikan yönetiminden Eylül ayı başında yapılan açıklamada, bu tür bir adımın Rusya'dan hesap sormak için "en etkili ya da en güçlü yöntem olmadığı" belirtilmişti.

ABD yasalarına göre "terör sponsoru" ilan edilmiş devletin yetkililerinin dokunulmazlıkları tanınmıyor ve bu devletlere daha kapsamlı ek yaptırımlar uygulanıyor.

"Kadirov'un birlikleri terör örgütleri listesine alınsın"

AP kararında AB ayrıca Kremlin tarafından yönetildiği düşünülen özel güvenlik şirketi Wagner grubu ile Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı birlikleri de terör örgütleri listesine dahil etmeye çağırıldı.

AP'nin kararı, Rusya'nın "terörist devlet" ilan edilmesi için uluslararası topluma defalarca çağrıda bulunan Ukrayna hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya tüm düzlemlerde izole edilmelidir. Ukrayna ve tüm dünyada uzun süredir uyguladığı terör politikasını sona erdirecek şekilde Rusya'dan hesap sorulmalıdır" açıklaması yaptı.

AFP/BK,HS

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