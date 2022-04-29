  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Osman Kavala
Osman KavalaFotoğraf: Anadolu Culture Center/REUTERS
PolitikaAvrupa

AP Raportörü'nden AB Komiseri'ne Kavala eleştirisi

3 saat önce

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

https://www.dw.com/tr/ap-raport%C3%B6r%C3%BCnden-ab-komiserine-kavala-ele%C5%9Ftirisi/a-61632083

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

Amor sosyal medya paylaşımında "Kavala hakkında verilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ama Oliver Varhelyi bir şey söylemeye vakit bulamadı, hatta (Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı) Faruk Kaymakcı ile görüştükten sonra bile" diye yazdı.

Amor ayrıca "Macaristan bu hafta 27 AB ülkesinin konuyla ilgili ortak açıklamasını da utanç verici bir biçimde engelledi. Bu sadece tesadüf mü?" ifadelerini kullandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üçüncü Gezi Davası'nda Pazartesi günü verdiği kararla iş insanı Osman Kavala'nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engelleme Teşebbüs Etme" suçlamasından ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırımasına hükmetmişti.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi
AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver VarhelyiFotoğraf: Mosa'ab Elshamy/AP Photo/picture alliance

Varhelyi'nin paylaşımı

Varhelyi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Forumu'nda Kaymakcı ile bir araya gelmişti. Görüşmede AB-Türkiye ilişkilerini ve Rusya'nın Ukrayna savaşının bölgesel etkilerini ele aldıklarını söyleyen Varhelyi "Meydan okuyucu zamanlarda iş ve yatırımlara olumlu bir iklim yaratmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.

Orban'a yakın bir isim olarak görülüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban 2019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu'na Laszlo Trocsanyi'yi aday göstermiş ancak Trocsanyi'nin adaylığı Avrupa Parlamentosu Hukuki İşler Komitesi'nce reddedilmişti. Orban bunun üzerine Varhelyi'yi komisyona aday olarak göstermişti. Belli bir siyasi partiye üye olmayan Varhelyi, Orban'a yakın bir isim olarak değerlendiriliyor.

AP ile AB Komisyonu arasında anlaşmazlık

Avrupa Birliği'nde eleştiri oklarının hedefindeki Polonya ve Macaristan, başta yargı ve medya olmak üzere, ülkelerindeki kurumlar üzerinde siyasi kontrol kurmak ve hukuk devleti ilkesini yok saymakla suçlanıyor. Düzenlemenin AB hukukuna aykırı olduğunu savunan Polonya ve Macaristan ise AB'den gelen eleştirileri iç işlerine müdahale olarak yorumluyor.

Anlaşmazlık en son Avrupa Birliği kurumlarının mahkemelik olmasını beraberinde getirmişti. Avrupa Parlamentosu Ekim 2021'de hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin cezalandırılmasını öngören mekanizmayı harekete geçirmediği için AB Komisyonu'nun Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etti.

DW / EC, HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Erdoğan'dan Kavala mesajı: Artık tabi olacaksınız

Erdoğan'dan Kavala mesajı: Artık tabi olacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala ile ilgili Batı'dan gelen eleştirileri "Yargı nihai kararını verdi. Artık atılan bu adıma tabi olacaksınız" diye yanıtladı.
Politika
27 Nisan 2022
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama riski arttı

Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama riski arttı

Gezi davasında Osman Kavala'nın AİHM'nin hak ihlali kararına rağmen müebbet hapis cezasına çaptırılması, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığını artırdı.
İnsan Hakları
27 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri'ne çağrıldı

Politika
51 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Antalya, Rus turistlerin tercih ettiği tatil yerleri arasında bulunuyor

Rus turistlere kolaylık: Mir kartla ödeme

Rus turistlere kolaylık: Mir kartla ödeme

Ekonomi
3 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Kavala kararı: Erdoğan'a "büyük risk" uyarısı

Kavala kararı: Erdoğan'a "büyük risk" uyarısı

Politika
5 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Mariupol'de Rus askerleri

"Rusya'nın Suriye ve Ukrayna taktikleri aynı"

"Rusya'nın Suriye ve Ukrayna taktikleri aynı"

Politika
28 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön