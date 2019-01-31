 AP Guaido′yu Venezuela′nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı | AVRUPA | DW | 31.01.2019

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AVRUPA

AP Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu siyasi krizle boğuşan Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. AB üyesi ülkelere de aynı adımı atma çağrısı yapıldı.

Venezuela, Proteste in Caracas (Reuters/C.G. Rawlins)

Avrupa Parlamentosu (AP) Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. AP'den Birliğe üye ülkelere de çağrı yapıldı. AB üyelerinden de "Venezuela'da özgür, şeffaf ve güvenilir başkanlık seçimleri yapılana dek demokrasiyi sağlamak için Guaido'nun meşru lider olarak kabul edilmesi" istendi.

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Strasbourg merkezli parlamentoda yapılan oylamada 104'e karşı 439 oyla Venezuela'daki şiddet olayları ve gazetecilerin tutuklanması da kınandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Venezuelalı yetkililere seslenerek, ülkedeki tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

AP'deki oylama, politik kariyerinin en ciddi siyasi kriziyle karşı karşıya olan Nicolas Maduro üzerindeki uluslararası baskının arttığı bir dönemde yapıldı. Geçtiğimiz çok sayıda Avrupa ülkesi Maduro'ya "serbest ve adil" yeni seçimlerin ilan edilmesi için sekiz günlük süre tanımıştı.

Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler Venezula'da seçime gidilmemesi halinde yeni devlet başkanı olarak 35 yaşındaki Juan Guaido'yu tanıyacaklarını duyurmuştu. Nicolas Maduro ise CNN Türk'e verdiği mülakatta, "Bize kimse ültimatom veremez" diyerek bu ültimatomu kabul etmediğini açıklamıştı.

Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'daki siyasi kriz, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından patlak vermişti. Rusya, Çin ve Türkiye'nin aralarında olduğu ülkeler, Hugo Chavez'in ölümünün ardından iktidarı devralan Maduro'ya desteğini açıklamıştı.

DW,AP,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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