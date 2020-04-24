 AP boş binalarını yardıma muhtaç kadınlara açtı | AVRUPA | DW | 24.04.2020

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AVRUPA

AP boş binalarını yardıma muhtaç kadınlara açtı

Avrupa Parlamentosu, üyeleri evden çalıştığı için boş duran ofislerin bir kısmında ihtiyaç sahibi 100 kadını ağırlayacak. Parlamento mutfaklarında bir süredir de ihtiyaç sahiplerine yemek pişiriliyor.

Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul salonu

Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul salonu

Koronavirüs salgını nedeni ile yetkililerin çoğu evden çalıştığı için boş kalan Avrupa Birliği kurumlarına ait binalar, sosyal yardım amaçlı değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Çarşamba gününden itibaren yardıma muhtaç 100 kadın, Avrupa Parlamentosu'na ait Brüksel'deki Helmut-Kohl binasında geçici olarak ağırlanmaya başlanacak.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda kurumlar, dayanışma göstermek ve görev yaptığımız yerlerde yaşayan ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilere yardım etmekle yükümlüdür" dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun yardıma muhtaç kadınlara yönelik bu girişimi, Samusocial adlı yardım örgütünün Brüksel şubesi ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.

Sağlık çalışanlarına yemek ve servis hizmeti

Avrupa Parlamentosu’na ait binaların mutfaklarında ise nisan ayı ortasından itibaren, sağlık çalışanları, evsizler ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere günlük bin kişilik yemek pişiriliyor. Yemekler, Belçika’daki sosyal yardım kuruluşları ile işbirliği içerisinde AB’ye ait servis ve makam araçları ile dağıtılıyor.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği kurumlarına ait araç filosu, doktor, hemşire, diğer sağlık personeli ve sosyal hizmet görevlilerinin ev ve hastane arasında taşınması için kullanılıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki merkezinde ise yakında günde 500 kişiye yemek pişirilecek. Ayrıca koronavirüs testi ve danışmanlık hizmeti için bir merkez kurulacak. Bu merkezin mayıs ortasında açılması bekleniyor.

AB kurumlarında çalışanlar, koronavirüs salgını nedeni ile mart ayı ortasından bu yana evlerinden çalıştığı için ofislerinin çoğu ve makam araçları boş duruyordu.

KNA, dpa / BD, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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