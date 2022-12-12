AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin mal varlıkları donduruldu

Yunanistan, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması ile tutuklanan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.

Yunanistan'da Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu Başkanı Haralambos Vourliotis, Kaili'nin "banka hesaplarının, banka kasalarının, şirketlerinin ve diğer finansal varlıklarının" dondurulduğunu bildirdi. Mal varlıklarının dondurulması kararının Kaili'nin anne ve babası ile kız kardeşi ve eşini de kapsadığı ifade edildi.

44 yaşındaki Yunan siyasetçi Kaili'nin de aralarında bulunduğu dört şüpheli Pazar günü tutuklanmıştı. Kaili ve diğer şüphelilere "Suç örgütü üyeliği, kara para aklama ve rüşvet alma" suçlamaları yöneltiliyor. Fransız haber ajansı AFP'nin yargı çevrelerinden edindiği bilgilere göre Kaili'nin Brüksel'deki evinde "çuvalla nakit para" bulunduğu iddia ediliyor. Savcılık, Kaili ve diğer şüphelilerin Avrupa Parlamentosu'ndaki kararları Katar lehine etkilemeye çalıştığını ve buna karşılık olarak da nakit para ve hediyeler aldıklarını iddia ediyor.

Von der Leyen'dan "etik komisyonu" önerisi

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk iddiaları, Avrupa'da endişe ile karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Eva Kaili'ye yönelik iddiaları "çok ciddi" olarak nitelendirerek, AB kurumlarında yeni bir etik komisyonu kurulmasını gündeme getirdi. AB'nin bağımsızlık ve bütünlük konusunda "yüksek standartlara sahip olması" gerektiğini vurgulayan AB Komisyonu Başkanı, "Kanımca bir etik komisyonu oluşturmak doğru olur" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, yolsuzluk iddialarını "dehşetle" karşıladığını bildirdi. Sözcü, söz konusu iddiaların ispatlanması halinde, bunun ülkeler düzeyinde değil, Avrupa Parlamentosu düzeyinde tartışılması gereken "çok ciddi bir olay" olduğunu kaydetti.

AP Başkan Yardımcısı Kaili, 31 Ekim'de Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih El Marri ile görüşmüştü Fotoğraf: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da bunun "inanılmaz bir olay" olduğunu belirterek, iddiaların eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını talep etti. "Farklı alanlarda bunun sonuçları olması" gerektiğini vurgulayan Alman Bakan, burada "Avrupa'nın inandırıcılığının" söz konusu olduğunu söyledi.

AP'de gündem Kaili'nin azledilmesi

Avrupa Parlamentosu'nun bu haftaki oturumlarında Kaili'nin başkan yardımcılığından azledilmesi bekleniyor. AFP'nin edindiği bilgilere göre, AP Başkanı Roberta Metsola grup başkanları ile bir araya gelerek, konuyu görüşeceği belirtiliyor.

Metsola, Cumartesi günü Kaili'yi AP başkan yardımcısı olarak tüm görevlerinden men etmişti. Ancak Kaili'nin başkan yardımcısı olarak azledilmesi için kararının parlamento genel kurulunda alınması gerekiyor.

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) grubu da hafta sonunda Kaili'nin üyeliğini askıya aldığını duyurmuştu.

Yolsuzluk skandalının genişlemesinden de kaygı duyuluyor. Alman SWR radyosuna konuşan AP üyesi Rene Repasi, "Korkarım, bizim şu anda gördüğümüzün buzdağının tepesi olması ihtimali var" dedi.

Bu çerçevede AB Komisyonu'nun göç ve "Avrupa yaşam tarzının" geliştirilmesinden sorumlu üyesi Margaritis Schinas dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kaili ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nın açılışına katılan Yunan siyasetçi Schinas, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katar'ın "çalışma reformları konusunda ilerleme sağladığını" belirterek, futbol şampiyonası sonrasında da bu reformlara devam edilmesi ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini kaydetmişti.

AFP, dpa/JD, BÖ