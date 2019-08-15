 AOÇ arazisinin satışına yargıdan durdurma kararı | TÜRKİYE | DW | 22.08.2019

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TÜRKİYE

AOÇ arazisinin satışına yargıdan durdurma kararı

Mahkeme, TOKİ tarafından açık artırmayla satılması planlanan Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda yapılan işlemin ranta yönelik olduğu ve kamu yararı gözetilmediği belirtildi.

Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk Orman Çiftliği

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 5 Eylül günü açık artırma ile satışa çıkarılması planlanan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi için, "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, AOÇ Müdürlüğünün kuruluş kanunundaki "AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz" hükmüne atıfta bulunularak yapılan işlemin hukuka açık bir şekilde aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, "AOÇ'den Gazi Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımını getirecek söz konusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edildiği, AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğundan kamu yararına uygun olmadığı" ifadesi yer aldı.

Kararda ayrıca, düzenlemenin Atatürk'ün mirasına uygun olmadığı vurgusu yapıldı.

TOKİ'nin 5 Eylül'de AOÇ arazisini satışa çıkarma planlarına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemenin kararına ilişkin olarak "Atatürk Orman Çiftliği arazisi değildir diyen TOKİ'ye bir yanıt da yargıdan" dedi. Candan, mahkeme kararının yazılı olduğu belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

TOKİ yalanlamıştı

TOKİ'den 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise, satışa çıkarılan taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle hiçbir ilgisi bulunmadığı savunulmuş, fiziki olarak çok uzakta Çukurambar semtinde olduğu belirtilerek söz konusu iddialar yalanlanmıştı.

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AOÇ mülkiyetindeki bir kısım arazi Mayıs 1983’te çıkarılan bir yasa ile tıp fakültesi yapılmak üzere kamu yararı gerekçesiyle Gazi Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu devir sonrasında TOKİ ile Gazi Üniversitesi bir protokol yapmış ve protokol gereğince Gazi Üniversitesi mülkiyetindeki arazi TOKİ’ye devredilmişti.

Bu devir işleminde hukuksuzluk olduğu 2011 yılındaki Sayıştay raporlarında da belirtilmiş, arazilerin AOÇ'ye iadesi istenmişti. Ancak bugüne kadar bu iade gerçekleşmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GY,JD

 

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