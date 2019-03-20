Anzak Günü’nde Türklere konulan yasağa Avustralya’dan destek

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda yapılacak geleneksel "Şafak Ayini”ne Türk vatandaşlarının katılmaması yönünde konan yasak, Avustralya hükümeti tarafından savunuldu. Avustralya Radyo ve Televizyon Kurumu'na (ABC) konuşan Gazi İşleri Bakanı Darren Chester, Ankara'nın artan güvenlik endişeleri nedeniyle bu yasağı koyduğunu belirtti. Bakan, “Türk makamlarının Türk vatandaşlarının etkinliğe katılmamasını tavsiye etmeleri aslında benzeri görülmemiş bir olay değil, bu daha önceki yıllarda da oldu” diye konuştu.

Perşembe sabahı düzenlenecek "Şafak Ayini”ne yalnızca önceden kayıtlı yabancı ziyaretçiler katılabilecek. Gelibolu Yarımadası'ndaki geleneksel Anzak Günü törenine yaklaşık 700 Avustralyalı ve 500 Yeni Zelandalının katılacağı bildiriliyor.

25 Nisan'daki Anzak Günü, 1915'de Büyük Britanya İmparatorluğu liderliğindeki güçler adına Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor. Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltılma.

"Erdoğan'ın ifadelerine rağmen iyi ilişkiler içindeyiz”

Avustralya Gazi İşleri Bakanı Chester, ABC’ye yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay kullandığı tehditvari ifadelere rağmen Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını yineledi. Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği saldırıda 50 kişiyi öldüren Avustralyalı saldırganın yazdığı manifestoda geçen Türkiye'ye yönelik ifadelere atıfla, "İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” açıklamasında bulunmuştu. “Uzun yıllardır yerel Türk makamlarıyla mükemmel bir çalışma ilişkisine sahip olduk” diyen Bakan Chester, "Ülkelerini ziyaret etmemize ve dokunaklı bir anma etkinliği düzenlememize izin vermelerine büyük saygı duyuyoruz. Birçok Avustralyalı Anzak Günü'nde Anzak Koyu'na gitmeyi bir nevi hac olarak da görüyor” ifadesini kullandı.

dpa/AÜ, BK

© Deutsche Welle Türkçe