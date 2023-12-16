"Saldırı planları Yahudileri ürkütüyor"

Almanya'da federal hükümetin antisemitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, son dönemlerde önlenen saldırı planları ve tutuklamalar nedeniyle ülkede yaşayan çok sayıda Yahudi'yi ürküttüğünü dile getirdi.

Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, "Almanya'da yaşayan Yahudilerin güvenlikleri ile ilgili endişeleri, 7 Ekim'den (Hamas'ın İsrail'e saldırdığı gün) sonra arttı" diyen Klein, tutuklama dalgasını kastederek, "Bu olay, korku ve belirsizlik iklimini bir kez daha olumsuz anlamda etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Felix Klein, diğer yandan saldırı planlarının açığa çıkarılmasının ve bunlarla ilgili olarak çok sayıda kişinin tutuklanmasının, Alman güvenlik birimlerinin "Bu gergin dönemde son derece dikkatli olduğunu, en üst seviyede profesyonelce çalıştığını ve hem zamanında hem de başarılı bir şekilde müdahale ettiğini" gösterdiğini dile getirdi.

"Soruşturma hızlı bir biçimde sonuç vermeli"

Hamas ile bağlantılı olarak, terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları iddiası ile çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından, konunun hızlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten Klein, "Tutuklanan şahıslar ve bu şahısların amaçları ile ilgili soruşturma sonuçlarının seri bir şekilde ortaya konması gerekiyor" dedi.

Felix Klein Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığına karşı mücadele sorumlusu Klein ayrıca, "Terör örgütü Hamas'a ve uluslararası 'Samidoun - Filistin Dayanışma Ağı'nın Almanya'daki faaliyetlerine yasak getirilmesinden" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Artan dikkatle birlikte atılan bu adımların doğru ve önemli olduğunu ve karşılığının alınacağını vurgulayan Felix Klein, bu sayede Yahudi toplumuna, "Siz yalnız değilsiniz" mesajı verildiğini kaydetti. Klein gelinen noktada, "Almanya Yahudiler Merkez Konseyi'nin verilerine göre, Almanya'daki Yahudi cemaatlerinin yüzde 96'sının, güvenlik örgütleri ile iş birliğinden memnun olmasının" sevindirici olduğunu da aktardı.

Son günlerde Almanya ve Hollanda'da çok sayıda genç erkek, resmi kurumların araştırmalarına göre saldırı hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

KNA / ET,JD

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