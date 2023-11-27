Antisemitizm tartışmaları: Elon Musk İsrail'de

X'in sahibi Elon Musk, hakkındaki antisemitizm tartışmalarının gölgesinde İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelecek.

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, hakkında yoğunlaşan antisemitizme zemin hazırlama suçlamaları sonrasında İsrail'de üst düzey görüşmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşmesi planlanan Musk, X platformunda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili olarak antisemitik içeriklerle yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'nde eleştirilere hedef olmuştu.

Musk bu eleştirilere, antisemitizme ve "nefret ve çatışmayı teşvik edecek her şeye" karşı olduğu yanıtını vermiş, X'in nefret söylemini teşvik etmediğini yinelemişti.

Rehine ailelerinden temsilciler de katılacak

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Herzog'un Kudüs'te Musk'ı kabul edeceği, Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırılan rehinelerin ailelerinden temsilcilerin de görüşmede hazır bulunacağı bildirildi. Açıklamada Herzog'un "internette artan antisemitizme karşı harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulayacağı" kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Musk ile California'da 18 Eylül'de bir araya gelmiş ve bu görüşmede ifade özgürlüğünün korunması ile nefret söylemine karşı mücadele arasında dengenin sağlanması çağrısı yapmıştı. Musk, kendini ifade özgürlüğü savaşçısı olarak nitelendiriyor ve şiddete teşvik gibi bazı istisnalar dışında kullanıcıların görüşlerinin sansürlenmemesi gerektiğini savunuyor.

Starlink kullanımı konusunda anlaşma

İsrail İletişim Bakanı Şlomo Karhi, Musk'ın sahibi olduğu uydu şirketi SpaceX'in ürettiği Starlink uydu internet sisteminin Gazze Şeridi'nde kullanımıyla ilgili bir prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Şlomo Karhi, X hesabından Elon Musk'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu önemli anlaşmanın sonucu olarak Starlink uydu üniteleri, Gazze Şeridi dahil olmak üzere İsrail'de sadece İletişim Bakanlığının onayıyla işletilebilecektir. İsrail devletinin Hamas-IŞİD ile savaştığı bir dönemde bu anlayış büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sonrasında, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren IŞİD örgütüyle benzerlik kurmak amacıyla Hamas'tan bahsederken "Hamas-IŞİD" ifadesini kullanıyor.

Geçen ay İsrail'in Gazze'ye kara harekatını başlattığı günlerde Gazze Şeridi'nin dış dünyayla bağlantısı bir süreliğine tamamen kesilmiş, internet ve cep telefonları işlememişti. Musk'a yapılan uluslararası çağrılarda Starlink'i devreye sokması istenmiş, Musk da "uluslararası tanınırlığı bulunan yardım kuruluşları" için iletişim bağlantılarını desteklemek üzere Starlink'in hizmete sunulabileceğini belirtmişti. Ancak o dönem İsrail İletişim Bakanı, Hamas'ın Starlink internet bağlantısını "terör eylemleri için kullanacağı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

rtr,dpa/BK,EC

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