 Antik kent Pompeii′de erotik süslemeli tören arabası bulundu | AVRUPA | DW | 28.02.2021

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AVRUPA

Antik kent Pompeii'de erotik süslemeli tören arabası bulundu

İtalya'nın güneyindeki Pompeii antik kentinde yapılan kazılarda üzerinde erotik süslemelerin yer aldığı bir tören arabası bulundu.

Pompeii kalıntıları

Pompeii kalıntıları

Güney İtalya'daki Pompeii antik kentinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda arkeologlar bir "dört tekerlekli tören arabası” buldu. Demirden yapılan arabanın üzerinde bronz ve kalay alaşımından elde edilmiş erotik resimler bulunan süslemeler dikkat çekti. Araştırmacılar, bulunan eserin İtalya'ya özgü olduğunu, bir ya da iki kişinin oturabildiği bu arabanın ise Roma soyluları tarafından tören ve kutlama amaçlı kullanıldığını belirttti.

Italien Pompei | Ausgrabungen | Festzugswagen

Pompeii kalıntıları

 

Civita Giuliana villasında kazıların yapıldığı bu alanda 2018 yılında 3 at fosili bulunmuştu.

İtalya Kültür Bakanı bulunan son kalıntılarda dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti: "Pompeii, bulunan kalıntılarla bizi hayrete düşürmeye devam ediyor. Ve daha kazılacak 20 hektarlık bir alan mevcut. Eminim önümüzdeki yıllarda şaşırmaya devam edeceğiz"

Italien Pompei | Ausgrabungen | Festzugswagen

Pompeii kalıntıları

Antik kent Pompeii, Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok oldu.18. yüzyılda ise yeniden keşfedildi. Antik  kentte geçen sene zengin bir soylu ve kölesine ait olduğu düşünülen iskeletler bulunmuştu. Söz konusu kazı alanı turistler için büyük bir ilgi odağı.

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Pompei canlanıyor

dpa / AI, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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